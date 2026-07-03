Molhadinho e irresistível, o bolo de fubá cremoso é um clássico da mesa brasileira. Destaque na enciclopédia gastronômica online Taste Atlas, a gostosura nunca sai de cena, mas está em alta nesta temporada de festas juninas.
Quer aprender o passo a passo da receita? Então confira as instruções abaixo e capriche na preparação!
Bolo de fubá cremoso
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 ¾ xícaras (chá) de leite (660ml)
- 3 ovos (150g)
- ¾ xícara (chá) de margarina derretida (120g)
- ¾ xícara (chá) de queijo meia-cura ralado (80g)
- 1 ½ xícara (chá) de fubá mimoso (180g)
- 1 xícara (chá) de açúcar (190g)
- 2 colheres (chá) de fermento em pó (10g)
- Margarina e fubá mimoso para untar e enfarinhar a assadeira
Modo de preparo:
- No liquidificador, bata o leite, os ovos, a margarina derretida e o queijo ralado até obter uma massa líquida.
- Acrescente o fubá mimoso e o açúcar. Bata apenas até misturar. Por último, adicione o fermento.
- Despeje a massa, que é bem líquida, em uma assadeira retangular pequena, untada com margarina e polvilhada com fubá.
- Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 a 40 minutos. A massa vai ficar bem molhadinha. Sirva ainda morno.