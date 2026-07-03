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Molhadinho

Receita de bolo de fubá cremoso para o fim de semana: confira passo a passo

Clássico da confeitaria brasileira está em alta na temporada de festas juninas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 12:00

Bolo de fubá cremoso
Bolo de fubá cremoso: iguaria típica da confeitaria brasileira. Foto: Marca Deline

Molhadinho e irresistível, o bolo de fubá cremoso é um clássico da mesa brasileira. Destaque na enciclopédia gastronômica online Taste Atlas, a gostosura nunca sai de cena, mas está em alta nesta temporada de festas juninas. 


Quer aprender o passo a passo da receita? Então confira as instruções abaixo e capriche na preparação! 

Bolo de fubá cremoso

Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 50 minutos, em média

Nível: fácil


Ingredientes:


  • 2 ¾ xícaras (chá) de leite (660ml)
  • 3 ovos (150g)
  • ¾ xícara (chá) de margarina derretida (120g)
  • ¾ xícara (chá) de queijo meia-cura ralado (80g)
  • 1 ½ xícara (chá) de fubá mimoso (180g)
  • 1 xícara (chá) de açúcar (190g)
  • 2 colheres (chá) de fermento em pó (10g)
  • Margarina e fubá mimoso para untar e enfarinhar a assadeira


Modo de preparo:


  1. No liquidificador, bata o leite, os ovos, a margarina derretida e o queijo ralado até obter uma massa líquida.
  2. Acrescente o fubá mimoso e o açúcar. Bata apenas até misturar. Por último, adicione o fermento.
  3. Despeje a massa, que é bem líquida, em uma assadeira retangular pequena, untada com margarina e polvilhada com fubá.
  4. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 a 40 minutos. A massa vai ficar bem molhadinha. Sirva ainda morno. 

Fonte: Deline. Clique aqui para ver mais receitas

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