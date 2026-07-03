Conheça a igreja que vai celebrar missa na hora do jogo do Brasil

As redes sociais estão repletas, nos últimos dias, de postagens de paróquias e comunidades informando que as missas que seriam celebradas neste domingo (5), no horário do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, foram canceladas ou remanejadas para outro momento.
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Mas tem uma igreja em Cariacica, ligada a uma congregação católica ultraconservadora, que manteve a programação tradicional e vai celebrar a missa às 17h deste domingo, no horário exato em que Brasil e Noruega começarão a decidir uma vaga nas quartas-de-final do Mundial de 2026.
Domingo é o dia por excelência da liturgia católica e também momento importante de atividades para os Arautos, que promovem uma programação extensa que começa às 9h com a adoração ao Santíssimo Sacramento.
Aliás, o grupo religioso celebra duas missas no domingo: a primeira, às 10h30, antecede o almoço comunitário que reúne membros da congregação e fiéis. Nesse dia, são reservados quatro horários para confissões, um dos sacramentos da Igreja Católica.
A sede do grupo Arautos do Evangelho no Espírito Santo fica em Cariacica, no bairro Nova Campo Grande, local onde está sendo construído um megatemplo da congregação. Enquanto a igreja não fica pronta, as celebrações estão sendo feitas em um galpão.
QUEM SÃO OS ARAUTOS DO EVANGELHO
Conhecidos por suas posições conservadoras e o cultivo da estética medieval, inclusive na vestimenta dos seus membros (homens e mulheres), os Arautos foram fundados em 21 de setembro de 1999 pelo monsenhor João Scognamiglio Clá Dias e reconhecidos pela Santa Sé em 22 de fevereiro de 2001, durante o pontificado do papa João Paulo II.
João Clá Dias, que morreu em 2024, era discípulo e sucessor de Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da organização Tradição, Família e Propriedade (TFP), associação de fiéis católicos ultraconservadora que se notabilizou por promover campanhas anticomunistas e contra a reforma agrária no Brasil, principalmente nos anos 1960 até o início dos anos 1990.
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