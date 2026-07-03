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Leonel Ximenes

Conheça a igreja que vai celebrar missa na hora do jogo do Brasil

Congregação religiosa não mudou a celebração deste domingo, diferentemente da maioria das paróquias e comunidades católicas

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 13:11

Públicado em 

03 jul 2026 às 13:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Galpão onde são celebradas as missas dos Arautos em Cariacica, enquanto estão em andamento as obras do megatemplo da congregação católica
Galpão onde são celebradas as missas dos Arautos em Cariacica, enquanto estão em andamento as obras do megatemplo da congregação católica Divulgação

As redes sociais estão repletas, nos últimos dias, de postagens de paróquias e comunidades informando que as missas que seriam celebradas neste domingo (5), no horário do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, foram canceladas ou remanejadas para outro momento.


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Mas tem uma igreja em Cariacica, ligada a uma congregação católica ultraconservadora, que manteve a programação tradicional e vai celebrar a missa às 17h deste domingo, no horário exato em que Brasil e Noruega começarão a decidir uma vaga nas quartas-de-final do Mundial de 2026.

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Domingo é o dia por excelência da liturgia católica e também momento importante de atividades para os Arautos, que promovem uma programação extensa que começa às 9h com a adoração ao Santíssimo Sacramento.

A programação deste domingo dos Arautos do Evangelho: duas missas
A programação deste domingo dos Arautos do Evangelho: duas missas Divulgação


Aliás, o grupo religioso celebra duas missas no domingo: a primeira, às 10h30, antecede o almoço comunitário que reúne membros da congregação e fiéis. Nesse dia, são reservados quatro horários para confissões, um dos sacramentos da Igreja Católica.


A sede do grupo Arautos do Evangelho no Espírito Santo fica em Cariacica, no bairro Nova Campo Grande, local onde está sendo construído um megatemplo da congregação. Enquanto a igreja não fica pronta, as celebrações estão sendo feitas em um galpão.

QUEM SÃO OS ARAUTOS DO EVANGELHO

Conhecidos por suas posições conservadoras e o cultivo da estética medieval, inclusive na vestimenta dos seus membros (homens e mulheres), os Arautos foram fundados em 21 de setembro de 1999 pelo monsenhor João Scognamiglio Clá Dias e reconhecidos pela Santa Sé em 22 de fevereiro de 2001, durante o pontificado do papa João Paulo II.

Sede dos Arautos do Evangelho no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica
Sede dos Arautos do Evangelho no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica PMC/Divulgação

João Clá Dias, que morreu em 2024, era discípulo e sucessor de Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da organização Tradição, Família e Propriedade (TFP), associação de fiéis católicos ultraconservadora que se notabilizou por promover campanhas anticomunistas e contra a reforma agrária no Brasil, principalmente nos anos 1960 até o início dos anos 1990. 


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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