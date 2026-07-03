Conheça a igreja que vai celebrar missa na hora do jogo do Brasil

As redes sociais estão repletas, nos últimos dias, de postagens de paróquias e comunidades informando que as missas que seriam celebradas neste domingo (5), no horário do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, foram canceladas ou remanejadas para outro momento.





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Mas tem uma igreja em Cariacica, ligada a uma congregação católica ultraconservadora, que manteve a programação tradicional e vai celebrar a missa às 17h deste domingo, no horário exato em que Brasil e Noruega começarão a decidir uma vaga nas quartas-de-final do Mundial de 2026.