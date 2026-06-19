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  • Bolo de milho-verde: 3 receitas fáceis e deliciosas para o lanche da tarde
Que delícia!

Bolo de milho-verde: 3 receitas fáceis e deliciosas para o lanche da tarde

Aprenda a preparar versões irresistíveis deste clássico da culinária brasileira
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 15:55

Bolo de milho-verde com goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Bolo de milho-verde com goiabada Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
O bolo de milho-verde é uma daquelas receitas clássicas que carregam memória afetiva e aquele cheirinho de casa de vó que conquista logo na primeira mordida. Versátil e fácil de preparar, ele pode ser combinado com vários ingredientes, ganhando texturas e sabores únicos a cada preparo. Perfeito para acompanhar um café fresquinho ou um chá no fim da tarde, é uma opção que agrada diferentes paladares e funciona tanto para o dia a dia quanto para receber visitas especiais.
A seguir, confira 3 receitas fáceis e deliciosas de bolo de milho-verde para o lanche da tarde!

1. Bolo de milho-verde com goiabada

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 200 g de goiabada cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo para envolver a goiabada
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até incorporar completamente. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até a massa ficar uniforme.
Passe os cubos de goiabada na farinha de trigo e incorpore-os à massa, mexendo suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme para servir.

2. Bolo de milho-verde com coco

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 xícara de chá de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de milho flocada
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite de coco, o leite e o leite condensado até formar uma mistura cremosa e bem homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de milho flocada e o coco ralado, misturando levemente para distribuir os ingredientes. Despeje a mistura do liquidificador sobre os secos e mexa até incorporar completamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente.
Transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Bolo de milho-verde com erva-doce (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Bolo de milho-verde com erva-doce Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

3. Bolo de milho-verde com erva-doce

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1 colher de chá de erva-doce
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, a manteiga derretida, o leite e o leite condensado até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira para uma tigela e incorpore a farinha de trigo, o fubá e a erva-doce, misturando até a massa ficar uniforme. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar e firmar. Espere amornar para desenformar e servir.

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