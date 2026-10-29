Prefeitura do ES apura atuação de procurador em lista de boicote a comércios

O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, afirmou que pediu a abertura da sindicância ao tomar conhecimento da lista com suposto envolvimento de servidores. A nomeação da comissão foi feita nesta quinta (29), mas os trabalhos vão começar na próxima terça-feira (3), devido ao feriado prolongado — em razão do Dia do Servidor, cuja folga será nesta sexta (30), e do Dia de Finados, celebrado na segunda-feira (2).





"Condenamos totalmente esse tipo de comportamento (listas de boicote). Nesses prints, tem registro até de que vão colocar estrelas nas portas dos comerciantes para identificá-los. A prefeitura não vai permitir essas situações", ressaltou Enivaldo, acrescentando que essa prática de marcação de comerciantes lembra o período do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha.





O prefeito diz, ainda, que a criação e disseminação de listas é uma demonstração de ódio e que as pessoas devem ser livres para fazer suas próprias escolhas políticas.





A OAB-ES também foi procurada para se manifestar sobre o caso do conselheiro, mas não deu retorno. A subseção da ordem, que abrange o município de Barra de São Francisco, porém, divulgou uma carta pública em que manifesta repúdio à criação, divulgação e fomento de "listas de boicote" direcionadas a comerciantes, emrpesários e prestadores de serviço por motivações político-eleitorais.





Nesse contexto, outro episódio envolvendo a OAB-ES foi registrado esta semana. A entidade demitiu a advogada Júlia Gobbo Amorim por ameaças a petistas.





Procurado por A Gazeta, Raony negou envolvimento na listagem. "Eu não fiz lista alguma, não participei de elaboração de lista, não mandei lista para ninguém, e muito menos compartilhei. E sou contra qualquer forma de discriminação ou perseguição", afirmou.