A luta para salvar cidade canadense ameaçada pelas tarifas de Trump

Mas uma análise mais detalhada dos números revela focos de grande dificuldade em setores diretamente afetados pelas tarifas americanas de até 50%, como aço, alumínio, automóveis e — no caso da Témiscaming — madeira, celulose e papel. Isso levanta questionamentos sobre se o governo Carney está fazendo o suficiente para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades enquanto um acordo comercial permanece indefinido.