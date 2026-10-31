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"O Amor Está no Ar"

Vídeo dos anos 90 mostra Wagner Martins como operador de programa de rádio que inspirou filme

Amylton de Almeida se inspirou no programa para construir o enredo de seu filme "O Amor Está no Ar", estrelado por Eliane Giardini

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2026 às 20:26

Em meio às homenagens ao cinegrafista da TV Gazeta Wagner Martins, que morreu na manhã deste sábado (31), um vídeo de 1992 postado no Instagram (veja acima) mostra uma fase da vida profissional de Waguinho, como era carinhosamente conhecido, na Rádio Espírito Santo. À época, ele atuava como operador do programa "Correio do Amor - Namoro no Ar", comandado pela jornalista Jeanne Bilich, morta aos 73 anos em 2022.


As imagens foram divulgadas pelo produtor e gestor cultural Marcelo Siqueira, que contou que elas foram feitas quando ele produzia o documentário "Cupido no Ar", dirigido pelos alunos do curso de cinema da Fafi, com coordenação do crítico de cinema e cineasta Amylton de Almeida. No documentário, Wagner fala das músicas tocadas: "É um programa que, por ser romântico, usa muito as músicas do Roberto Carlos. É um programa suave, de fim de tarde".


Amylton, que era um dos melhores amigos de Jeanne, acabou se inspirando no programa para construir o enredo de seu filme "O Amor Está no Ar", estrelado por Eliane Giardini e Marcos Palmeira. "Ficamos semanas indo à rádio e pesquisando sobre o cotidiano do programa e o trabalho da equipe", conta Marcelo, que foi roteirista e assistente de direção do filme.


Wagner acabou ajudando a equipe na escolha da trilha sonora da produção, lançada em 1997. "Tanto que a música tema de 'O Amor Está no Ar' é 'Por Amor', de Roberto Carlos", contou Marcelo. Ele também lembrou que Paulo Betti interpretou o operador do programa de rádio inspirado no "Correio do Amor" da Rádio Espírito Santo. "Waguinho vai deixar muitas saudades", lamentou Marcelo.

Morte aos 61 anos

O cinegrafista Wagner Martins morreu aos 61 anos neste sábado (31), após passar mal em casa. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou tentativas de reanimação, mas não resistiu.


Wagner havia passado por uma cirurgia em razão de problemas cardíacos há cerca de três meses e precisou se afastar do trabalho. A causa da morte ainda não foi confirmada.


Na TV Gazeta desde 1997, o cinegrafista registrou histórias e acontecimentos importantes do Espírito Santo. Ao longo dessa trajetória, também ajudou colegas que davam os primeiros passos na profissão.


Em nota, a TV Gazeta lamenta a morte do cinegrafista e ressalta sua dedicação à empresa durante os 29 anos de trabalho prestados. "Wagner deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo e será lembrado com carinho por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado. A TV Gazeta expressa solidariedade e força aos familiares e amigos neste momento de dor."


O velório será realizado neste domingo (1º), a partir das 9h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1620, Centro de Vila Velha. O sepultamento será realizado à tarde, em horário ainda a confirmar, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

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