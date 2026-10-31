Vídeo dos anos 90 mostra Wagner Martins como operador de programa de rádio que inspirou filme

Em meio às homenagens ao cinegrafista da TV Gazeta Wagner Martins, que morreu na manhã deste sábado (31), um vídeo de 1992 postado no Instagram (veja acima) mostra uma fase da vida profissional de Waguinho, como era carinhosamente conhecido, na Rádio Espírito Santo. À época, ele atuava como operador do programa "Correio do Amor - Namoro no Ar", comandado pela jornalista Jeanne Bilich, morta aos 73 anos em 2022.





As imagens foram divulgadas pelo produtor e gestor cultural Marcelo Siqueira, que contou que elas foram feitas quando ele produzia o documentário "Cupido no Ar", dirigido pelos alunos do curso de cinema da Fafi, com coordenação do crítico de cinema e cineasta Amylton de Almeida. No documentário, Wagner fala das músicas tocadas: "É um programa que, por ser romântico, usa muito as músicas do Roberto Carlos. É um programa suave, de fim de tarde".





Amylton, que era um dos melhores amigos de Jeanne, acabou se inspirando no programa para construir o enredo de seu filme "O Amor Está no Ar", estrelado por Eliane Giardini e Marcos Palmeira. "Ficamos semanas indo à rádio e pesquisando sobre o cotidiano do programa e o trabalho da equipe", conta Marcelo, que foi roteirista e assistente de direção do filme.





Wagner acabou ajudando a equipe na escolha da trilha sonora da produção, lançada em 1997. "Tanto que a música tema de 'O Amor Está no Ar' é 'Por Amor', de Roberto Carlos", contou Marcelo. Ele também lembrou que Paulo Betti interpretou o operador do programa de rádio inspirado no "Correio do Amor" da Rádio Espírito Santo. "Waguinho vai deixar muitas saudades", lamentou Marcelo.