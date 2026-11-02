Criança de 1 ano e 8 meses ingere lança-perfume e é internada em São Mateus

Uma criança de 1 ano e 8 meses foi internada após ingerir a substância conhecida como lança-perfume, na madrugada desta segunda-feira (2), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não foi informado se é um menino ou uma menina. A criança não corre risco de morte.
De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram que uma mulher de 19 anos, amiga da mãe da criança, teria levado uma garrafa contendo a substância para a residência e deixado o recipiente sobre uma mesa. Em determinado momento, a criança teria ingerido o produto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares.
Ainda segundo a PM, a mãe confirmou as informações sobre o ocorrido. Já a mulher apontada como responsável por levar a substância até a casa negou os fatos.
As duas foram conduzidas à Delegacia Regional de São Mateus. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento no plantão da unidade. A mulher de 19 anos foi conduzida na condição de suspeita, enquanto a mãe da criança foi apresentada como testemunha. A Polícia Civil informou que, após a conclusão das oitivas, o delegado da Central de Teleflagrante decidirá quais procedimentos serão adotados em relação à conduzida.