Princípio de motim deixa três detentos feridos em penitenciária de Cachoeiro

Cerca de 28 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (5). Entre os entorpecentes encontrados estavam aproximadamente 25,6 quilos de haxixe paquistanês, 2,2 quilos de maconha e skunk, além de metanfetamina. Ninguém foi preso.





Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após os agentes receberem informações, durante um patrulhamento, de que uma casa estaria sendo utilizada para armazenar drogas. No endereço, um familiar do proprietário contou aos policiais que o imóvel estava alugado a um homem e que havia percebido uma movimentação intensa no local.





Ao se aproximarem de uma das janelas, os militares avistaram tabletes de maconha e embalagens de haxixe espalhados pelo chão de um quarto. Eles também sentiram um forte cheiro de entorpecentes próximo à porta, que estava entreaberta, mas protegida por uma grade. Para entrar na residência, os policiais romperam o cadeado.





Durante as buscas, foram apreendidas 51 bisnagas e 12 porções menores de haxixe paquistanês, que totalizaram aproximadamente 25,6 quilos. Os agentes também encontraram três tabletes de maconha e dois pacotes de skunk, com peso conjunto de cerca de 2,2 quilos, além de 19 papelotes e uma pedra de metanfetamina.





A apreensão incluiu ainda 220 gramas de crumble, 215 pods com THC, 22 pacotes de tabaco, duas balanças de precisão, 43 potes de silicone utilizados para acondicionamento, 82 isqueiros e um colete balístico.





O proprietário do imóvel, de 72 anos, foi localizado nas proximidades. Ele confirmou que havia alugado a residência ao homem apontado como suspeito e acompanhou as diligências policiais.





Todo o material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.