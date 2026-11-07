Anchieta e Marechal Floriano decidem título do Capixaba de futebol de areia

Estão definidos os finalistas do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026. Na manhã deste sábado, na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, foram disputadas as duas semifinais masculinas. Marechal Floriano e Anchieta venceram seus confrontos e vão decidir o título estadual neste domingo.





Na primeira semifinal, Marechal Floriano empatou em 2 a 2 com Vila Velha no tempo regulamentar e garantiu a classificação na disputa por pênaltis, vencida por 4 a 3. Luiz Murilo e Luiz Filipi marcaram para Marechal, enquanto Nicolas e Ramon fizeram os gols de Vila Velha.





Nas cobranças, o goleiro Luis Henrique foi decisivo ao defender a última tentativa de Diego, garantindo a presença de Marechal Floriano na decisão.





Na sequência, Anchieta confirmou a classificação ao vencer Vitória por 4 a 2. Breno Mariano marcou duas vezes, enquanto Theodoro e João Douglas completaram o placar para a seleção de Anchieta. Ryan e Brenno fizeram os gols da equipe da capital.





Finais acontecem neste domingo





Além da decisão masculina, a programação de domingo também terá a final feminina do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026.





Anchieta e Vitória disputam o título a partir das 9h. Na sequência, às 10h30, Marechal Floriano e Anchieta entram em quadra para decidir o campeonato masculino.





As duas partidas serão realizadas na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória. Ambas terão transmissão ao vivo pelo canal de A Gazeta no YouTube.