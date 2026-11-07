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Em Camburi

Anchieta e Marechal Floriano decidem título do Capixaba de futebol de areia

Seleção de Anchieta venceu a equipe da capital por 4 a 2; Marechal garantiu a classificação nos pênaltis, após empate em 2 a 2 com Vila Velha. Decisões acontecem neste domingo, em Camburi

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2026 às 16:14
Campeonato Capixaba de futebol de areia
Campeonato Capixaba de futebol de areia Reprodução/Fecabes

Estão definidos os finalistas do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026. Na manhã deste sábado, na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, foram disputadas as duas semifinais masculinas. Marechal Floriano e Anchieta venceram seus confrontos e vão decidir o título estadual neste domingo.


Na primeira semifinal, Marechal Floriano empatou em 2 a 2 com Vila Velha no tempo regulamentar e garantiu a classificação na disputa por pênaltis, vencida por 4 a 3. Luiz Murilo e Luiz Filipi marcaram para Marechal, enquanto Nicolas e Ramon fizeram os gols de Vila Velha.


Nas cobranças, o goleiro Luis Henrique foi decisivo ao defender a última tentativa de Diego, garantindo a presença de Marechal Floriano na decisão.


Na sequência, Anchieta confirmou a classificação ao vencer Vitória por 4 a 2. Breno Mariano marcou duas vezes, enquanto Theodoro e João Douglas completaram o placar para a seleção de Anchieta. Ryan e Brenno fizeram os gols da equipe da capital.


Finais acontecem neste domingo


Além da decisão masculina, a programação de domingo também terá a final feminina do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026.


Anchieta e Vitória disputam o título a partir das 9h. Na sequência, às 10h30, Marechal Floriano e Anchieta entram em quadra para decidir o campeonato masculino.


As duas partidas serão realizadas na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória. Ambas terão transmissão ao vivo pelo canal de A Gazeta no YouTube.

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