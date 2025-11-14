Nota do Enem

Tem como prever o resultado? Conheça o TRI, sistema de pontuação do Enem

Modelo estatístico internacional analisa coerência nas respostas e determina a proficiência do aluno, tornando a nota mais complexa do que apenas o número de acertos

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:58

Normalmente, provas e testes possuem uma correção que pontua o participante de acordo com o número de questões acertadas. Já no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não é bem assim que funciona. A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é o sistema que garante que, mesmo que vários participantes tenham a mesma quantidade de respostas corretas, as notas dificilmente serão as mesmas. (Confira no final do texto calculadora do TRI do Gama, divulgado por A Gazeta, e simule sua nota)

Criada nos anos 50 nos Estados Unidos, a TRI atua hoje como um algoritmo que corrige e pontua as provas do Enem. O sistema analisa as 180 questões da prova, determinando o nível das questões em fácil (alto número de acertos), médio (cerca de 50% de acertos) e difícil (mínimo de acertos). Através do padrão de acertos do candidato, a ferramenta consegue determinar se houve chute em algum momento, diminuindo o valor da questão acertada por sorte.

“A principal diferença da TRI para a ‘Teoria Clássica dos Testes', que seria o modelo tradicional de correção, é que não há um valor pré-fixado para cada uma das questões e a nota não é uma soma das questões que ele acertou. Aquela nota que ele recebe é como se fosse um valor de proficiência dele diante de todo mundo que fez a prova, diante do padrão de questões que ele acertou e não do número de questões que ele acertou”, explica o professor e diretor do Gama Pré-Vest, Paulo Victor Scherrer.

Paulo Victor ainda destacou que, mesmo que o participante acerte todas as questões da prova, a chance de alcançar a nota 1000 é improvável.

Nesse modelo, não existe máximo e mínimo pré-definido, a pontuação máxima e mínima da prova varia de ano para ano, dependendo do nível de dificuldade das questões que caíram na prova Paulo Victor Scherrer Professor e diretor do Gama Pré-Vest

E na redação?

A TRI responde, exclusivamente, às questões objetivas da prova, com a redação atendendo a outro formato de correção. Os arquivos das redações, escritos somente com caneta de tinta preta, são digitalizados e encaminhados às equipes encarregadas pela correção dos textos.

Cada texto é analisado por dois avaliadores, que atribuem de 0 a 200 pontos para cada uma das cinco competências. A pontuação final corresponde à média aritmética das notas totais dadas pelos avaliadores.

Se houver diferença superior a 100 pontos na nota total ou acima de 80 pontos em qualquer competência, o texto passa por uma terceira correção independente. Cabe ressaltar que a redação é a única área em que é possível o candidato atingir os 1000 pontos.

