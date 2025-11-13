Exame Nacional

Enem 2025: gabarito da Gama divulgado por A Gazeta acerta 89 das 90 questões

Especialistas comentam a única resposta divergente em relação ao Inep e analisam a dificuldade da prova aplicada no último domingo (9)

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:56

A numeração das questões são correspondentes ao caderno amarelo. Crédito: Angelo Miguel/MEC

A única divergência encontrada refere-se a uma questão da área de Linguagens e Códigos, que trata de argumentação textual. Pelo gabarito oficial (Inep), a resposta correta é a alternativa E, enquanto a equipe de especialistas da Gama Pré-Vestibular havia sinalizado a alternativa A. Veja a questão a seguir:

A numeração da questão acima é correspondente à prova amarela. Crédito: Inep

Análise da questão divergente

A professora de Língua Portuguesa Kátia Giesen classificou a questão como uma das mais complicadas da prova, não apenas para os estudantes, mas também para os especialistas. Segundo ela, mesmo seguindo passos estratégicos de leitura, é comum o impasse entre as alternativas A e E (referentes ao caderno de prova amarela).

A questão se enquadra na categoria de "argumentação", comum na matriz do Enem e na Competência 7, Habilidade 24 (reconhecer um recurso argumentativo em um texto).

Kátia Giesen explica que o desafio está na interpretação do comando. "O enunciado pede para o participante perceber o que a autora utiliza para introduzir a ideia de fiscalização sobre o corpo feminino, ou seja, para introduzir a tese dela no texto. E é aqui que chega o impasse: as alternativas A e E respondem, e ambas são recursos argumentativos que se apresentam na introdução da autora", detalha a professora.

Para a especialista, a interpretação se divide no foco principal do comando: se ele está em introduzir (procurar aquilo que é usado como contextualização para a tese - Alternativa E), ou se deveria focar na ideia que ela demonstra para atingir todas as mulheres (que seria a própria tese - Alternativa A). Kátia conclui que a ambiguidade justifica a divergência na correção.

Do texto, eu entendo a razão pela qual a alternativa A é eliminada, mas o enunciado deixa essa dificuldade, porque, mesmo numa análise estratégica, A e E respondem muito bem às partes mais relevantes do nosso enunciado e à habilidade procurada, o que também é bem importante. Kátia Giesen Professora de Língua Portuguesa

Análise geral do 1º dia: Humanas mais difícil

Na análise geral do primeiro dia de prova, o professor e diretor do Gama Pré-Vestibular, Paulo Victor Scherrer, comentou que as questões de Linguagens vieram dentro do esperado, com cobrança alinhada às habilidades dos exames anteriores. No entanto, ele aponta que a prova de Ciências Humanas apresentou um nível de dificuldade mais elevado.

"A prova de Humanas veio um pouco mais difícil do que nos últimos anos. Eu faço uma comparação em relação ao Enem de 2015, que foi, possivelmente, a prova mais difícil de Humanas. Então, é normal que o aluno talvez baixe um pouco o número de acertos", analisa Scherrer.

O diretor explica que a alta precisão do gabarito extraoficial reflete a metodologia de preparo do cursinho, que se foca menos no conteúdo puro e mais na estrutura da prova. "O foco não está só no conteúdo. O foco está na habilidade que é cobrada. Tem muita resposta da prova do Enem que fica mais óbvia quando você analisa pelo aspecto da habilidade do que pelo aspecto de dominar o conteúdo. Isso ajuda a nos aproximarmos muito do que é a prova de verdade", observa.

O gabarito oficial das questões de Linguagens e Ciências Humanas podem ser conferidos abaixo.

Prova azul

Gabarito oficial da prova azul do Enem Crédito: Inep

Prova branca

Gabarito oficial da prova branca do Enem Crédito: Inep

Prova amarela

Gabarito oficial da prova amarela do Enem Crédito: Inep

Prova verde

Gabarito oficial da prova verde do Enem Crédito: Inep

