Enem 2025: destaque em live de A Gazeta, Matemática é metade da prova

Transmissão faz parte de uma série de conteúdos produzidos em parceria com o Gama Pré-Vestibular para o Enem; disciplina aparece em 45 das 90 questões do exame no segundo dia

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:08

O projeto "Enem na Mira", iniciativa de A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, chega à sua reta final oferecendo um reforço para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O destaque desta quinta-feira (13) é a live com conteúdos de Matemática, com o professor Will Junior.

A transmissão acontece hoje, às 19h30 e é uma oportunidade para os estudantes revisarem os tópicos de maior incidência na prova de Matemática e suas Tecnologias. Essa é a segunda live focada na disciplina, para que os alunos reforcem o aprendizado para a prova deste domingo (16), na qual as questões de Matemática representam 45 das 90 questões do segundo dia do exame.

As lives do "Enem na Mira" são totalmente gratuitas; os interessados devem acompanhar a transmissão pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do pré-vestibular. A série de revisões termina amanhã (14), com a live de Biologia, completando o ciclo de preparação para a área de Ciências da Natureza e Matemática. Veja a agenda completa das últimas transmissões:

2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)

  • 10/11 - BRUNO COSTA (FÍSICA) - Reveja aqui
  • 11/11 - GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA) - Reveja aqui
  • 12/11 - FILIPE BARROS (QUÍMICA) - Reveja aqui
  • 13/11 - WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11 - PV SCHERRER (BIOLOGIA)

