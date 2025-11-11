Enem 2025: conteúdos de Matemática são destaque em live de A Gazeta

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:57
Depois da live dedicada à revisão de Física, o projeto Enem na Mira segue sua programação nesta terça-feira (11), às 19h30, com um encontro focado em Matemática. A aula será conduzida pelo professor Guga Ribeiro, que trará orientações práticas, resolução comentada e pontos-chave da disciplina para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O Enem mobilizou mais de 3,5 milhões de estudantes no primeiro domingo, em todo o Brasil, quando foram aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Agora, candidatos de todo o país seguem na reta final de preparação para enfrentar Matemática e Ciências da Natureza no próximo domingo (16).
A iniciativa de A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular oferece uma série de lives de revisão ao longo da semana. As transmissões são gratuitas, ao vivo, e podem ser acompanhadas pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do pré-vestibular. Veja a agenda completa das próximas lives:
2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)
