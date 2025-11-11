Home
Enem 2025: conteúdos de Matemática são destaque em live de A Gazeta

Enem 2025: conteúdos de Matemática são destaque em live de A Gazeta

Transmissão faz parte da série de conteúdos de preparação para o Enem produzida em parceria com o Gama Pré-Vestibular

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:57

Depois da live dedicada à revisão de Física, o projeto Enem na Mira segue sua programação nesta terça-feira (11), às 19h30, com um encontro focado em Matemática. A aula será conduzida pelo professor Guga Ribeiro, que trará orientações práticas, resolução comentada e pontos-chave da disciplina para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Enem 2025: conteúdos de Matemática são destaque em live de A Gazeta

O Enem mobilizou mais de 3,5 milhões de estudantes no primeiro domingo, em todo o Brasil, quando foram aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Agora, candidatos de todo o país seguem na reta final de preparação para enfrentar Matemática e Ciências da Natureza no próximo domingo (16).

A iniciativa de A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular oferece uma série de lives de revisão ao longo da semana. As transmissões são gratuitas, ao vivo, e podem ser acompanhadas pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do pré-vestibular. Veja a agenda completa das próximas lives:

2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)

  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA) - Reveja aqui
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA) - 
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

