Enem 2025: conteúdos de Física são destaque em live de A Gazeta

Promovida em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a transmissão desta segunda (10), a partir das 19h30, foca na revisão para o segundo dia do Enem

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:41

Para ajudar na preparação dos candidatos, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, transmitiu cinco lives com conteúdos das áreas de conhecimento cobradas. E a programação continua nesta semana visando ao segundo dia de provas, no próximo domingo (16). Nesta segunda (10), a partir das 19h30, será exibida a live dedicada à revisão de Física, apresentada pelo professor Bruno Costa.

O projeto Enem na Mira segue até a próxima sexta-feira (14), com mais quatro lives de revisão apresentadas por professores de diferentes áreas. As transmissões são ao vivo e podem ser acompanhadas gratuitamente pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Na terça-feira (11), a programação continua com uma revisão de Matemática ministrada pelo professor Guga Ribeiro. Confira a agenda completa:

2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)

10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)

11/11- GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA)

12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)

13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)

14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

