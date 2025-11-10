Enem 2025: conteúdos de Física são destaque em live de A Gazeta

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:41
No último domingo (9), mais de 3,5 milhões de estudantes brasileiros compareceram aos locais de prova para realizar a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse primeiro dia, as questões foram de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, que trouxe o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
Para ajudar na preparação dos candidatos, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, transmitiu cinco lives com conteúdos das áreas de conhecimento cobradas. E a programação continua nesta semana visando ao segundo dia de provas, no próximo domingo (16). Nesta segunda (10), a partir das 19h30, será exibida a live dedicada à revisão de Física, apresentada pelo professor Bruno Costa.
O projeto Enem na Mira segue até a próxima sexta-feira (14), com mais quatro lives de revisão apresentadas por professores de diferentes áreas. As transmissões são ao vivo e podem ser acompanhadas gratuitamente pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Na terça-feira (11), a programação continua com uma revisão de Matemática ministrada pelo professor Guga Ribeiro. Confira a agenda completa:
2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o