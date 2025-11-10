Enem 2025 tem 27% de abstenção em 1° dia; prova será reaplicada no Paraná

1º domingo

Enem 2025 tem 27% de abstenção em 1º dia; prova será reaplicada no Paraná

Na prova do ano passado, percentual foi de 26,6%; gabarito será divulgado na próxima quinta-feira (13)

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:20

BRASÍLIA - A abstenção no primeiro dia no primeiro dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ocorrido neste domingo (9) foi de 27%, praticamente o mesmo percentual de 2024 (26,6%). Segundo Camilo Santana, ministro da Educação, o resultado mostra que há uma estabilidade no comparecimento ao exame.

As provas foram aplicadas em 1.805 municípios, em 11.791 locais de prova e em quase 165 mil salas. O gabarito será divulgado na próxima quinta (13), e a entrega final dos resultados ocorre em janeiro de 2026.

No Paraná, haverá reaplicação da prova nos dias 16 e 17 de dezembro. O estado foi atingido por um ciclone neste fim de semana, que causou seis mortes. Os candidatos que quiserem participar dessas datas devem solicitar a reaplicação entre 17 a 21 de novembro.

"Ontem [sábado] mesmo liguei para o governador e coloquei todo o ministério à disposição da reconstrução, principalmente da cidade mais atingida, Rio Bonito do Iguaçu. Não tínhamos aplicação naquela cidade, mas todos aqueles que quiserem fazer a reaplicação terão o direito", afirmou o ministro em coletiva no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela prova.

No exame, houve 3.240 participantes eliminados, por motivos como porte de equipamento eletrônicos, deixar o local de prova com caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova.

Segundo o ministério, não houve ocorrências significativas na prova deste ano. Também ocorreu um aumento de 11% no número de inscritos em relação à edição de 2024 e de 38% em relação a 2022.

A prova de hoje incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas, além de uma redação cujo tema foi "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Padrões de beleza, religiosidade e transição enérgetica foram alguns dos temas abordados nas perguntas deste ano.

Segundo dados do Painel Enem, foram 4,8 milhões de inscrições confirmadas no exame deste ano. Do total, 1,8 milhão são estudantes concluindo o ensino médio.

De acordo com o Inep, devido à COP30, candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o exame em outra data. Eles devem fazer a prova nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Os portões dos locais do prova foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h. O exame começou, de fato, a partir de 13h30, com 90 questões objetivas e a redação. A prova foi até as 19h, com tempo máximo de realização de cinco horas e meia.

Neste ano, a prova do Enem voltou a ser um método válido para certificação de Ensino Médio. Mais de 98 mil inscritos solicitaram a certificação. A prova também contou com uso de detectores de metal em todas as saulas e um aumento do número de aplicadores.

