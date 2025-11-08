Home
O que pode e não pode no Enem: veja principais causas de eliminação

Fique atento às regras do exame para este ano: desatenção pode levar à perda da prova mesmo antes de a aplicação começar

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:56

Além das dificuldades da prova, outros elementos também podem causar a anulação do exame de um participantes; saiba quais são esses casos

Com a chegada de mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começa neste domingo (9), o reforço sobre as regras de conduta é importante. Veja no vídeo acima os principais motivos que podem levar à eliminação do participante – muitos deles por distrações simples, mas fatais. O candidato que deseja evitar transtornos precisa ficar atento desde o momento em que chega ao local de prova. Isso porque algumas condutas proibidas valem antes mesmo da abertura dos portões.

Entre os principais motivos de eliminação listados estão:

  • Uso ou porte inadequado de dispositivos eletrônicos: a manipulação do celular fora do envelope porta-objetos, a tentativa de registrar imagens dentro da sala e qualquer tipo de comunicação com outros candidatos.

  • Uso de materiais não autorizados: canetas que não sejam de tinta preta fabricadas em material transparente, lápis, lapiseiras, borrachas e livros devem ficar fora da mesa do candidato. A presença desses itens pode resultar na eliminação imediata.

Outro ponto de atenção é a utilização do banheiro. De acordo com as regras, ao sair o participante deve ser acompanhado por um fiscal e não pode, em hipótese alguma, acessar materiais ou conversar com outras pessoas no trajeto. Também é proibido levar o caderno de questões antes do horário, que neste domingo (9) é às 18h30.

Também é proibido rabiscar partes não autorizadas da folha de resposta, tentar abrir o envelope lacrado antes do aval dos fiscais ou se recusar a seguir orientações da equipe aplicadora.

No encerramento, a orientação é clara: o candidato só deve mexer no celular depois de sair totalmente do ambiente de prova e recuperar seus pertences. Dentro da sala e dos corredores, o aparelho deve permanecer desligado e lacrado.

