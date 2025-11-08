O que pode e não pode no Enem: veja principais causas de eliminação

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:56
Com a chegada de mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começa neste domingo (9), o reforço sobre as regras de conduta é importante. Veja no vídeo acima os principais motivos que podem levar à eliminação do participante – muitos deles por distrações simples, mas fatais. O candidato que deseja evitar transtornos precisa ficar atento desde o momento em que chega ao local de prova. Isso porque algumas condutas proibidas valem antes mesmo da abertura dos portões.
Entre os principais motivos de eliminação listados estão:
Outro ponto de atenção é a utilização do banheiro. De acordo com as regras, ao sair o participante deve ser acompanhado por um fiscal e não pode, em hipótese alguma, acessar materiais ou conversar com outras pessoas no trajeto. Também é proibido levar o caderno de questões antes do horário, que neste domingo (9) é às 18h30.
Também é proibido rabiscar partes não autorizadas da folha de resposta, tentar abrir o envelope lacrado antes do aval dos fiscais ou se recusar a seguir orientações da equipe aplicadora.
No encerramento, a orientação é clara: o candidato só deve mexer no celular depois de sair totalmente do ambiente de prova e recuperar seus pertences. Dentro da sala e dos corredores, o aparelho deve permanecer desligado e lacrado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o