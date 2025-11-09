Enem 2025: acompanhe ao vivo correção e análises do 1° dia de prova

Live

Enem 2025: acompanhe ao vivo correção e análises do 1º dia de prova

Transmissão de A Gazeta terá participação de professores da Gama para comentar as principais questões do exame e falar também sobre o tema da redação

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 19:29

Mais de 4,8 milhões de estudantes participaram da prova do Enem neste domingo (9). Quem quiser saber se foi bem ou mal no exame pode acompanhar, a partir das 19h30, a live de correção de A Gazeta com professores da Gama Pré Vestibular. Neste primeiro dia, os candidatos responderam questões de Línguas Portuguesa e Estrangeira, além de temas de Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Também fizeram a redação.

A correção terá análises das principais questões, comentários sobre a prova e esclarecimento de dúvidas sobre esta edição do exame. Além disso, os especialistas vão comentar sobre o tema da redação.

O especialista em estratégias para Enem e professor de Biologia Paulo Victor Scherer afirma que corrigir o caderno do primeiro dia de prova ajuda o participante a compreender quais habilidades precisam ser melhoradas para o segundo dia de avaliações. “Quando o aluno encara o resultado do primeiro dia, tem base para entender o que precisa usar de estratégia para o segundo dia”, explica o professor.

De acordo com o professor, os estudantes devem aproveitar os últimos dias antes do exame para descansar e ter mais chances de realizar uma boa prova. “É importante que o estudante esteja com as pessoas de que ele gosta, que faça as atividades que gosta. Ele deve se preocupar em se alimentar bem, não pegar sol, não beber bebida alcoólica e não comer nada muito fora do normal do que a alimentação básica do dia a dia. A preocupação deve ser em descansar e dormir em um bom horário para acordar bem no domingo”, aconselha.

Mais de 85 candidatos estão inscritos para fazer o Enem no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Para o editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento, a cobertura do Enem permite que os leitores tenham acesso a conteúdos profissionais e de qualidade. "A parceria que a gente tem com a Gama funciona bastante porque eles trazem uma especialização e a redação consegue fazer essa ligação entre uma área e outra. O que a gente pretende com as lives é justamente dar uma oportunidade a mais para os candidatos receberem um conteúdo qualificado, de professores que se dedicam exclusivamente a isso", afirma.

O segundo dia de prova será no próximo domingo (16) e vai cobrar as disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza, que compreende conteúdos de Química, Física e Biologia. Essa etapa conta com mais 90 questões destas áreas de conhecimento. O Enem é o principal meio de entrada ao ensino superior no país e o único meio de ingressar em Universidades e Institutos Federais do Brasil.

