A Gazeta e Gama vão transmitir lives com dicas para o Enem; veja programação

Com a participação de professores do pré-vestibular, A Gazeta vai apresentar revisões de conteúdo durante as duas semanas que antecedem a aplicação das provas

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:17

Ao todo, dez lives serão transmitidas para acompanhar os estudantes durante a reta final para o Enem Crédito: Shutterstock

O mês de novembro se aproxima, marcando a reta final de preparação dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Espírito Santo, mais de 85 mil estão inscritos para as provas que vão ser realizadas nos próximos dias 9 e 16. Para ajudar essa turma, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, vai promover lives de revisão. Ao todo, serão dez transmissões ao vivo, com professores de diferentes áreas do conhecimento. O cronograma e os conteúdos abordados estão disponíveis a seguir:

1° SEMANA

03/11 – Kátia Giesen (Português)



04/11 – Paula Favarato (Geografia)



05/11 – Grazi Menezes (História)



06/11 – Jô Kutz (Redação)



07/11 – Alysson Gambarti (Sociologia e Filosofia)

2° SEMANA

10/11 – Bruno Costa (Física)



11/11 – Guga Ribeiro (Matemática)



12/11 – Filipe Barros (Química)



13/11 – Will Junior (Matemática)



14/11 – Paulo Victor Scherrer (Biologia)

O professor de biologia Paulo Victor Scherrer destaca que a última semana antes da prova é o momento em que os alunos enfrentam o maior pico de ansiedade. Ele observa que é comum os estudantes se sentirem inseguros pela proximidade do exame, mas esse período deve ser encarado com estratégia. “É um tempo muito importante de fazer ajuste fino. Não é o momento ideal para aprender conteúdos novos, mas sim para consolidar o que já foi estudado ao longo do ano”, enfatiza.



Além disso, o professor aconselha que os alunos dediquem os últimos dias à resolução intensiva de questões, especialmente aquelas que seguem o formato cobrado pelo Enem. Essa prática, segundo Paulo Victor, ajuda a identificar pequenos pontos que ainda precisam de revisão, como conceitos esquecidos ou métodos de resolução que podem ser aprimorados.

