Enem e carreira: como escolher em qual curso ingressar no ensino superior

Especialistas explicam como o autoconhecimento, o papel da escola e as tendências do mercado ajudam os jovens a decidirem qual caminho seguir após o exame

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:38

Apoio dos pais é fundamental para a confiança dos estudantes no processo de escolha da profissão Crédito: Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, há mais de duas décadas, o principal passaporte para o ensino superior no Brasil. Milhões de jovens – e também adultos – apostam na prova como oportunidade de ingressar numa universidade pública ou privada, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies.

Mas, além da prova, o desafio está na decisão sobre qual curso escolher. Para especialistas, trata-se de uma decisão que exige maturidade, autoconhecimento e, sobretudo, informação. A pressão familiar, o medo de errar e a falta de experiências práticas podem transformar esse momento num dos mais complexos da vida escolar.

A consultora e mentora no Desenvolvimento da Liderança e comentarista da CBN Vitória, Andrea Salsa, reconhece que “escolher uma profissão é sempre um desafio, especialmente para jovens que ainda têm pouca experiência de vida”. Ela ressalta que o processo de escolha deve se basear em pilares claros: afinidade com a área de conhecimento, habilidades pessoais, valores, estilo de vida desejado e perspectivas de mercado.

O jovem precisa entender o que gosta, o que o estimula e o tipo de rotina que deseja levar. Uma escolha consciente equilibra propósito e realidade Andrea Salsa Consultora e mentora no Desenvolvimento da Liderança e Comentarista da CBN Vitória

Andrea também faz um alerta sobre o contexto social brasileiro. Para ela, qualquer orientação vocacional precisa considerar o abismo socioeconômico que separa estudantes de diferentes classes e realidades. “Estamos num país com desigualdades profundas. Por isso, é importante ter sensibilidade ao recomendar caminhos. Nem todos têm acesso a testes vocacionais ou terapia, mas a internet pode ser uma grande aliada para quem busca se conhecer e explorar possibilidades”, aponta.

A consultora cita que, no ambiente on-line, há inúmeras oportunidades para que os jovens conheçam profissões, participem de feiras virtuais, assistam a palestras e façam pesquisas sobre o mercado de trabalho. “Hoje, há muito conteúdo gratuito e eventos on-line que ajudam o estudante a ampliar o olhar. É um caminho democrático de acesso à informação”, complementa.

Autoconhecimento: o ponto de partida

Andrea defende que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer escolha. Ela sugere que os jovens reflitam sobre suas habilidades e gostos desde cedo. “É importante o aluno se perguntar: do que eu gosto? Em que sou bom? Que valores me movem? A resposta a essas perguntas ajuda a perceber se o curso e a profissão estão em sintonia com o que ele é”, aconselha.

A especialista também destaca a importância de não encarar a escolha profissional como definitiva. “A carreira é uma caminhada com curvas, recomeços e descobertas. Muitos profissionais mudam de área com o tempo, e isso é absolutamente natural”, afirmou.

Além disso, Andrea recomenda que escolas e famílias reduzam a pressão pela "escolha perfeita". “O apoio familiar deve existir, mas sem imposição. Os pais precisam estimular o diálogo e o autoconhecimento, e não projetar nos filhos suas próprias expectativas.”

O papel da escola e da família

O coordenador de ensino médio do Colégio Primeiro Mundo, Carlos Azevedo, concorda que a jornada vocacional precisa ser acompanhada de perto por todos os envolvidos na formação do jovem. Para ele, o Enem não é apenas uma prova, mas uma oportunidade de crescimento e de autodescoberta.

O exame representa a possibilidade de ingresso numa universidade e abre portas até internacionais. Mas o essencial é que o aluno chegue à prova com uma escolha definida, fruto de reflexão e de experiências vocacionais Carlos Azevedo Coordenador de ensino médio do Colégio Primeiro Mundo

Azevedo acredita que a escola tem papel fundamental nesse processo, promovendo atividades de orientação profissional ao longo do ensino médio. Feiras de profissões, palestras com ex-alunos e visitas a universidades ajudam o estudante a entender o que realmente o motiva.

O coordenador também reforça a importância de um trabalho conjunto com as famílias. “Os pais têm papel essencial, mas não podem escolher pelo filho. Devem apoiar e acompanhar, estimulando o jovem a descobrir sua vocação de forma livre e responsável."

O olhar do mercado: onde estão as oportunidades

Se o autoconhecimento e a orientação escolar ajudam a definir o caminho, o mercado de trabalho mostra quais portas estão abertas. De acordo com Valquiria Sandre, gerente de operação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), as áreas com maior oferta de estágios atualmente são: administração, pedagogia, ciências contábeis, tecnologia da informação, marketing e direito.

Já no ensino técnico, segundo a gerente, as ofertas de vagas estão em maior concentração nos cursos de administração, logística, enfermagem e informática.

Valquíria explica que o estágio é a principal porta de entrada no mercado de trabalho e deve ser encarado como parte do processo de aprendizagem. “O estágio permite que o estudante aplique o que aprende em sala de aula e descubra em qual área quer atuar. Às vezes, dentro de um mesmo curso, ele percebe novas possibilidades”, explica.



A especialista cita o exemplo do estudante de administração que começa num setor financeiro, mas se identifica com recursos humanos. “Essas experiências ajudam o jovem a entender seus gostos dentro da própria profissão."

Além das áreas tradicionais, Valquíria observa um crescimento expressivo em setores ligados à tecnologia e à comunicação digital. “A área de tecnologia da informação está em expansão, assim como publicidade e marketing, especialmente nas funções ligadas à gestão de mídias sociais e marketing digital”, comenta.

Ela também destaca a alta empregabilidade nas engenharias, que continuam entre as carreiras mais valorizadas. “Apesar de haver muitos estudantes, o mercado ainda tem carência de profissionais qualificados. E o mesmo vale para TI: há muitas vagas abertas e dificuldade de preenchimento, o que mostra um enorme potencial de crescimento”, analisa Valquíria.

Segundo os especialistas, a escolha do curso e da profissão ideal é, no fundo, uma síntese entre sonho, propósito e realidade. O autoconhecimento dá clareza; a escola e a família oferecem apoio; e o mercado indica as possibilidades concretas de crescimento.

A carreira é um instrumento de realização de sonhos. Mas, para chegar lá, é preciso se conhecer, planejar e buscar experiências que conectem o desejo à oportunidade Andrea Salsa Consultora e mentora no Desenvolvimento da Liderança e Comentarista da CBN Vitória

