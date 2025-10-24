Contagem regressiva

Saúde mental: como lidar com a ansiedade e foco na reta final do Enem

Psicóloga orienta estudantes a simularem o ambiente da prova e reforça a importância do equilíbrio entre estudo, sono, alimentação e bem-estar

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:46

Estudantes devem manter rotina equilibrada na preparação para o Enem Crédito: Pexels

Os portões se fecham, os alunos se organizam nas salas e a contagem regressiva das 5 horas e 30 minutos se inicia. Junto com o início da prova, muitos estudantes sentem o coração acelerar e os pensamentos se embaralharem. Esse é o cenário que quase 86 mil candidatos no Espírito Santo poderão enfrentar ao realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 9 e 16 de novembro.

Para lidar com a ansiedade e manter o equilíbrio na reta final para o exame, a psicóloga Thaís Matias, especialista em saúde mental de estudantes, destaca que a preparação vai muito além do conteúdo. Segundo ela, o nervosismo é natural e até saudável, pois motiva o candidato. Mas, para evitar que se torne prejudicial, é essencial adotar uma rotina equilibrada. Veja a seguir as principais dicas da especialista:

01 Rotina de estudos com pausas Thaís recomenda que os estudantes intercalem períodos de concentração com momentos de lazer e descanso. Embora o estudo seja prioridade no ano do Enem, não deve ocupar 100% da vida pessoal. “As pausas aliviam a tensão e permitem que o cérebro processe melhor as informações”, explica.

02 Prática de atividades físicas Para Thaís, exercitar o corpo é tão importante quanto o cérebro. Ela explica que, ao fazer atividades físicas, o corpo dispara hormônios e todo um processo biológico que também ajuda no aprendizado.

03 Alimentação saudável Uma dieta equilibrada, com frutas, verduras e alimentos leves, melhora a capacidade de concentração. Nos dias que antecedem a prova, a recomendação é evitar comidas gordurosas, pesadas e muito doces, que podem causar picos de glicose. “Carnes brancas e peixes são opções melhores, pois são mais fáceis de digerir e deixam o cérebro livre para focar na prova”, orienta a especialista.

04 Sono de qualidade Dormir bem é indispensável para consolidar memórias e o conteúdo estudado. “É durante o sono que a mágica acontece. O cérebro precisa de cerca de oito horas para regeneração celular, cicatrização e, sobretudo, para armazenar memórias”, disse a psicóloga. Ela explica que, durante o sono, que o cérebro organiza as informações estudadas, decidindo o que precisa ser mantido "na frente" por ser frequentemente usado. Por isso, o sono durante o ano e nos dias que antecedem a prova é fundamental.

Estratégias para o dia da prova

Além dos cuidados na preparação, a especialista reforça que o Enem é também um teste de resistência emocional e física. “O estudante precisa confiar no esforço que fez até aqui e lembrar que é capaz”, destacou.

Para que a ansiedade não atrapalhe o desempenho dos estudantes durante a avaliação, a especialista orienta a adoção de estratégias simples de controle emocional. Veja as principais dicas:

01 Simulados realistas Treinar com provas anteriores, controlando o tempo, ajuda a reduzir a ansiedade e a se adaptar ao ritmo da avaliação. Segundo Thaís, as escolas têm se esforçado para criar provas semelhantes às do Enem, o que auxilia os alunos a controlar o medo e a ansiedade. “É importante simular o ambiente do Enem, especialmente em relação ao tempo, que costuma ser um dos maiores fatores de nervosismo”, orienta.

02 Autoconfiança A psicóloga lembra que acreditar em si mesmo é fundamental. “Se você não confiar em você mesmo, ninguém mais vai confiar. O aluno que se dedicou é capaz, mesmo que o resultado não seja exatamente o esperado”, observou.

03 Chegar cedo e manter a calma Evitar atrasos e imprevistos ajuda a diminuir a tensão antes de entrar na sala. “Organização e preparo antecipado aumentam a confiança do estudante no momento da prova”, afirma.

04 Técnicas de respiração A respiração diafragmática – técnica de respiração profunda que utiliza o diafragma para expandir o abdômen ao inspirar, permitindo uma maior entrada de ar nos pulmões – é uma aliada poderosa contra a ansiedade. Em situações de estresse, o corpo tende a direcionar energia para a reação de “luta ou fuga”, diminuindo a oxigenação cerebral. “Ao respirar profundamente, o oxigênio retorna ao cérebro, facilitando a concentração e o raciocínio”, explica Thaís.

A técnica é simples: inspirar profundamente, segurar o ar por dois segundos e soltá-lo devagar, contando até seis. “Respirar fundo, fechar os olhos e se concentrar no próprio corpo pode fazer toda a diferença em momentos de nervosismo”, garantiu a especialista.

De acordo com Matias, embora muitos desconfiem da eficácia, essas técnicas têm base científica e promovem maior oxigenação do cérebro, melhorando a clareza de pensamentos.

