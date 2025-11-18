Quase idênticas

Enem 2025: MEC anula questões e aciona PF após live ter antecipado perguntas semelhantes à prova

Edcley Teixeira, que diz ser estudante de medicina e consultor educacional, afirmou em vídeo ter previsto perguntas e nega vazamento; Inep reafirma "lisura" e "validade" da prova

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:54

BRASÍLIA - O Ministério da Educação anulou três questões do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal após a divulgação de que um estudante de medicina exibiu no Youtube, cinco dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas às que viriam compor o exame nacional aplicado no último domingo (16).

A reportagem confirmou que ao menos três questões adiantadas pelo universitário estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões. Elas foram testadas em uma avaliação do MEC para calouros de medicina, chamada Prêmio Capes Talento Universitário.

Caderno de questões do segundo dia de aplicação do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/Divulgação MEC

O Enem é feito com a TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia que mensura o nível de dificuldade das questões de forma a tornar provas de diferentes anos comparáveis e identificar quando um candidato acerta uma questão ao acaso, no "chute". Assim, o resultado do exame reflete quanto estudantes acertam muitas questões difíceis e erra questões fáceis, por exemplo. Da mesma forma, um estudante que perde um dia de aplicação pode fazer outra prova com questões diferentes em outra ocasião com o mesmo nível de dificuldade.

Para que isso ocorra, a elaboração das questões do Enem envolve um pré-teste. Depois que as questões são formuladas pelos elaboradores, elas são aplicadas a pessoas com perfil semelhante aos estudantes do ensino médio. No caso da prova da Capes, o pré-teste foi feito com jovens recém-formados na educação básica. Dessa forma, é possível calibrar o nível de dificuldade de cada pergunta.

O estudante de medicina Edcley Teixeira se apresenta como consultor educacional. Na live antes do segundo dia do exame, ele apresentou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova. (veja mais abaixo).

A reportagem também entrou em contato com Teixeira, mas não obteve resposta até a publicação.

Em vídeos nas redes sociais, Teixeira afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.

"O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? Vinte e cinco pessoas. Elas estão no Inep desde 2009. Sigam na rede social. Você vai conseguir saber no que elas estão pensando", afirma Teixeira sobre os colaboradores que produzem os itens do exame.

Ele ainda diz que decorou os itens após ter participado, a convite do MEC, do Prêmio Capes.

Professores ouvidos pela reportagem afirmam que situações semelhantes já ocorreram em anos anteriores. Segundo eles, o estudante costuma participar dos pré-testes e memorizar as questões — e, em outras ocasiões, teria pedido a conhecidos que repassassem os itens.

Em comunicado divulgado em seu site, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão ligado ao MEC responsável pela prova, reafirma a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025".

O instituto anunciou a anulação de três perguntas da prova e declarou que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame". "Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirma o instituto.

Além disso, o órgão afirma que a Polícia Federal foi acionada para apurar o caso e "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".

O instituto também defendeu a metodologia da prova. "O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame."

Veja as questões

Em relação às questões quase idênticas, um dos exemplos é um item sobre fotossíntese. Na versão divulgada por Teixeira, a questão é mais extensa do que a versão presente no Enem 2025 (questão de 123, do caderno azul). Veja a seguir:

Questão sobre fotossíntese divulgada em live pelo estudante Edcley Teixeira Crédito: YouTube

Versão presente no Enem 2025, questão de 123, do caderno azul Crédito: Reprodução

Outra questão semelhante é sobre o grito. Na versão do Enem 2025, é a questão 132 do caderno azul. Veja a seguir:

Questão sobre o grito divulgada em live pelo estudante Edcley Teixeira Crédito: YouTube

Versão da questão sobre o grito Enem 2025, questão 132 do caderno azul Crédito: Reprodução

O Enem é composto por 180 questões de múltipla escolha, com 45 perguntas para cada área de conhecimento, e a redação.

No primeiro dia do exame, os participantes respondem a 90 questões referentes às áreas de linguagens, ciências humanas, além da redação. No segundo dia, são aplicados itens relacionados a matemática e ciências da natureza, completando as outras 90 questões da prova.

