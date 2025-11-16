2° dia do Enem tem questões sobre Ozempic, poluição e videogame

Exame nacional

2º dia do Enem tem questões sobre Ozempic, poluição e videogame

Professores de cursinhos afirmam que, a exemplo de anos anteriores, a prova trouxe questões com situações cotidianas

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 22:04

SÃO PAULO - O segundo dia de provas do Enem teve questões que trataram do medicamento Ozempic, sobre a poluição por hormônios e jogos de videogame. Os candidatos fizeram neste domingo (16) as provas de ciências da natureza e matemática.

Professores de cursinhos afirmam que, a exemplo de anos anteriores, a prova trouxe questões com situações cotidianas.

"Houve a presença de exemplos do dia a dia, com itens nacionais, inclusive, de situações que acontecem no Brasil, fazendo com que o aluno pudesse aplicar de fato ou demonstrar o seu letramento, ou seja, a compreensão que eles tiveram de conteúdos teóricos em cada área do conhecimento, podendo aplicá-las em situações reais", diz Samantha Fechio, especialista pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, sobre a prova de ciências da natureza.

Uma das questões tratava de uma espécie de lagarto do deserto dos EUA que produz um hormônio capaz de regular a glicose e foi essencial na elaboração do Ozempic. Outra pergunta falava sobre o descarte irregular de hormônios provocando a poluição do solo.

Em matemática, os professores destacaram a presença de questões que envolviam jogos de videogame.

"Uma grande pegada também da prova foi as questões voltadas para a gamificação. Em várias questões, o pontapé inicial para a resolução e entendimento de cada uma delas foi a gamificação, trazendo situações de programação e jogos em geral", disse Wagner Araújo, coordenador de matemática do Elite Rede de Ensino.

Candidatos deixam o local de provas, na Faesa Crédito: João Pimassoni

Tiago Pereira Armão, especialista pedagógico da Geekie, destacou uma novidade na prova. "Mais da metade das questões trazia algum recurso visual como texto parte da questão, seja um gráfico, uma tabela, uma imagem ou esquema."

Para ele, isso pode ser positivo, já que algumas respostas podem ser inferidas por lógica e interpretação.

Anderson Marques, do Sistema Positivo de Ensino, também destacou a contextualização das questões e a atualidade. Uma das perguntas, por exemplo, tratava do pace de corredores. Outra citou o nome do jamaicano Usain Bolt e pedia para que o candidato calculasse a velocidade com que ele fez os 100 metros rasos.

Ele também destacou uma quesão que tratava sobre segurança públca, pedindo para os candidatos calcularem quantos policiais seriam necesssários a cada 200 metros para garantir a segurança em uma praça. "Esse é um tema bastante quente no nosso cotidiano."

As questões de química foram consideradas as mais conteudistas. Segundo os professores, os enunciados dessa disciplina eram diretos, sem a possibilidade de o candidato conseguir resolver apenas com interpretação.

"A prova estava extremamente objetiva, uma prova direta, com poucas contas. Era necessário domínio conceitual. Muitas questões envolvendo poluição da água, do solo", diz Virgilio Aveiro, professor de química da Escola SEB AZ Lafaiete.

Para Mariana Assiria, professora de química do Bernoulli Educação, as questões foram elaboradas de forma contextualizada, abordando temas relevantes do cotidiano e com uma abordagem didática consistente.

"Para aqueles que se dedicaram à preparação, estudando o material didático, a matriz de referência e, especialmente, resolvendo as perguntas de anos anteriores, a avaliação não apresentou surpresas", disse a professora.

A prova também abordou assuntos recorrentes em outros anos, como vacinas e aquecimento global.

Em física, uma das questões usou uma tirinha da Turma da Mônica para tratar do fenômeno ondulatório.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o gabarito oficial das provas de matemática e ciências da natureza será divulgado após o dia 17 de novembro. Já as respostas das questões do primeiro dia do Enem que inclui as áreas de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis.

A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

APLICAÇÕES EXTRAS

Por causa da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), o exame nacional será aplicado em dias diferentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará. Para essas cidades, as provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

No Paraná, haverá reaplicação da prova nos dias 16 e 17 de dezembro. O estado foi atingido por um ciclone no último fim de semana. Os candidatos que quiserem participar dessas datas devem solicitar a reaplicação entre 17 a 21 de novembro.

