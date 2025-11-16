Segundo dia de Enem

Casal de namorados encara o Enem junto e avalia desempenho

Ambos de 18 anos, Isabelly e João Guilherme compartilham expectativas e desafios enquanto tentam ingressar no ensino superior

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected] Renam Linhares Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 17:17

O casal Isabelly Almeida da Silva e João Guilherme Vicente Costa, ambos com 18 anos, enfrentou lado a lado os dois dias de Enem. Cada um saiu da prova com impressões diferentes sobre as áreas cobradas: Isabelly, que faz o exame pela segunda vez após ter sido treineira em 2024, avaliou a área de linguagens como fácil, mas considerou ciências humanas menos interpretativa em relação ao ano anterior. Ela disse ter gostado do tema da redação e admitiu que exatas continuam sendo sua maior dificuldade.

Sonhando com uma vaga em direito na Ufes, Isabelly confessou estar nervosa por saber que o primeiro dia tem peso maior na disputa do curso. Mesmo assim, afirmou que tentará novamente caso não consiga aprovação, pois sabe que tem tempo pela frente. A candidata tem jornalismo como segunda opção de curso.

João Guilherme contou ter tido facilidade em ciências humanas, mas enfrentou mais desafios nas ciências exatas. Ele pretende seguir carreira em design ou tecnologia da informação. Juntos, aguardam agora o resultado das provas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta