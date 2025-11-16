Home
Enem 2025: live traz análise de professores e correções do 2° dia de prova

Enem 2025: live traz análise de professores e correções do 2° dia de prova

Transmissão de A Gazeta, às 19h30, vai ter participação de professores da Gama para comentar as principais questões do exame neste segundo dia de provas

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 17:13

Quem quiser saber se foi bem ou mal no segundo dia de prova do Enem 2025 pode acompanhar live de correção transmitida por A Gazeta com professores da Gama Pré-Vestibular a partir das 19h30.

Neste segundo dia, os candidatos responderam questões das disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza, que compreende conteúdos de Química, Física e Biologia. Essa etapa conta com mais 90 questões destas áreas de conhecimento.

O bate-papo, mediado pela jornalista Leticia Orlandi, vai trazer análises das principais questões, comentários sobre a prova e esclarecimento de dúvidas sobre esta edição do exame. 

Portões da Faesa foram abertos para o segundo dia de Enem
Portões da Faesa foram abertos para o segundo dia de Enem Crédito: Alice Trindade

Para o editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento, a cobertura do Enem permite que os leitores tenham acesso a conteúdos profissionais e de qualidade.

"A parceria que a gente tem com a Gama funciona bastante porque eles trazem uma especialização e a redação consegue fazer essa ligação entre uma área e outra. O que a gente pretende com as lives é justamente dar uma oportunidade a mais para os candidatos receberem um conteúdo qualificado, de professores que se dedicam exclusivamente a isso", afirma.

O Enem é o principal meio de entrada ao ensino superior no país e o único meio de ingressar em Universidades e Institutos Federais do Brasil.

