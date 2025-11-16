Home
Mãe e filha treineira de 14 anos fazem Enem pela primeira vez

Mãe fez a prova apenas para acompanhar a filha deixá-la mais tranquila e relaxada

João Pimassoni

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:42

Joice de Souza e Mariana Ferreira Chaves
Joice de Souza, Mariana Ferreira Chaves foram fazer prova do Enem Crédito: Fernando Madeira

Joice de Souza, 44 anos, e Mariana Ferreira Chaves, 14 anos, são mãe e filha. Joice fez a prova do Enem neste domingo (16) apenas para acompanhar a filha, que está terminando o nono ano.

A mãe é formada em Pedagogia e inscreveu a filha para já ir treinando para quando for a hora H, mas resolveu acompanhá-la para Mariana ficar mais tranquila e relaxada. Resultado: foi o primeiro Enem de ambas, já que na época em que a mãe ingressou na faculdade o sistema de ingresso era o vestibular.

