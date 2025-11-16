Mãe e filha treineira de 14 anos fazem Enem pela primeira vez

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:42
Joice de Souza, 44 anos, e Mariana Ferreira Chaves, 14 anos, são mãe e filha. Joice fez a prova do Enem neste domingo (16) apenas para acompanhar a filha, que está terminando o nono ano.
A mãe é formada em Pedagogia e inscreveu a filha para já ir treinando para quando for a hora H, mas resolveu acompanhá-la para Mariana ficar mais tranquila e relaxada. Resultado: foi o primeiro Enem de ambas, já que na época em que a mãe ingressou na faculdade o sistema de ingresso era o vestibular.
