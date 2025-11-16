Reencontro no 2º dia

Candidatos ficam amigos na fila no primeiro dia de Enem

Sarah e Ray se conheceram no primeiro final de semana da prova e já viraram amigos

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected] João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:55

Sarah Elisa e Ray Telles se conheceram no primeiro domingo de Enem, no último dia 9, e se identificaram imediatamente. Eles contam que estavam na fila para entrar na sala. "Achei a personalidade dela muito parecida com a minha", comenta Ray quando descreve o momento em que se conheceram.

Eles estavam na fila com mais três pessoas, quando descobriram que todos estavam com o mesmo modelo de redação na cabeça. "Eu ri de todo mundo, porque o meu modelo era diferente", brinca Sarah.

Agora, neste segundo dia prova, os dois voltaram a se encontrar na sala e a interagir como se fossem velhos amigos. Ao serem perguntados sobre estudar na mesma faculdade eles afirmaram rindo: "Não ia prestar, a gente ia acabar se amando e se odiando ao mesmo tempo".

