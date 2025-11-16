Home
>
Enem
>
Candidatos ficam amigos na fila no primeiro dia de Enem

Candidatos ficam amigos na fila no primeiro dia de Enem

Sarah e Ray se conheceram no primeiro final de semana da prova e já viraram amigos

Alice Trindade

Residente em Jornalismo / [email protected]

João Pimassoni

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:55

Sarah e Ray se conheceram na semana passada na fila para entrar na sala, no primeiro dia de Enem. Fizeram a prova no mesmo lugar e acabaram ficando amigos

Sarah Elisa e Ray Telles se conheceram no primeiro domingo de Enem, no último dia 9, e se identificaram imediatamente. Eles contam que estavam na fila para entrar na sala. "Achei a personalidade dela muito parecida com a minha", comenta Ray quando descreve o momento em que se conheceram.

Recomendado para você

Ambos de 18 anos, Isabelly e João Guilherme compartilham expectativas e desafios enquanto tentam ingressar no ensino superior

Casal de namorados encara o Enem junto e avalia desempenho

Transmissão de A Gazeta, às 19h30, vai ter participação de professores da Gama para comentar as principais questões do exame neste segundo dia de provas

Enem 2025: live traz análise de professores e correções do 2° dia de prova

Sarah e Ray se conheceram no primeiro final de semana da prova e já viraram amigos

Candidatos ficam amigos na fila no primeiro dia de Enem

Eles estavam na fila com mais três pessoas, quando descobriram que todos estavam com o mesmo modelo de redação na cabeça. "Eu ri de todo mundo, porque o meu modelo era diferente",  brinca Sarah.

Agora, neste segundo dia prova, os dois voltaram a se encontrar na sala e a interagir como se fossem velhos amigos.  Ao serem perguntados sobre estudar na mesma faculdade eles afirmaram rindo: "Não ia prestar, a gente ia acabar se amando e se odiando ao mesmo tempo".

Leia mais

Imagem - Mãe e filha treineira de 14 anos fazem Enem pela primeira vez

Mãe e filha treineira de 14 anos fazem Enem pela primeira vez

Imagem - Enem: candidata prevenida leva cinco canetas para a prova

Enem: candidata prevenida leva cinco canetas para a prova

Imagem - Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Amigos Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais