Enem: candidata prevenida leva cinco canetas para a prova

Alice Trindade

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:19

Pronta para imprevistos, a estudante Maria Vittoria Pereira, de 18 anos, chegou mais preparada  do que nunca para as provas do Enem. deste domingo (16). A jovem levou não só uma, mas cinco canetas esferográficas para a prova. "Vai que uma falha, né? Tem que ter outra."

A estudante foi umas primeiras a chegar ao local de prova, na Faesa, em Vitória. "Meu maior medo é chegar atrasada para o Enem, então cheguei cedo para não acontecer."  Ela conta também que estava muito nervosa na primeira semana, mas hoje está se sentindo mais preparada.

