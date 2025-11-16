Segundo dia

Enem: candidata prevenida leva cinco canetas para a prova

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:19

Maria Vittoria Pereira, de 18 anos, levou cinco canetas Crédito: Alice Trindade

Pronta para imprevistos, a estudante Maria Vittoria Pereira, de 18 anos, chegou mais preparada do que nunca para as provas do Enem. deste domingo (16). A jovem levou não só uma, mas cinco canetas esferográficas para a prova. "Vai que uma falha, né? Tem que ter outra."

A estudante foi umas primeiras a chegar ao local de prova, na Faesa, em Vitória. "Meu maior medo é chegar atrasada para o Enem, então cheguei cedo para não acontecer." Ela conta também que estava muito nervosa na primeira semana, mas hoje está se sentindo mais preparada.

