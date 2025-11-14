Últimos dias

Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Projeto de A Gazeta e Gama Pré-Vestibular encerra hoje (14) o ciclo de revisões, fornecendo as orientações finais para a 2ª etapa do Enem, neste domingo (16)

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:25

Chegou a hora do último encontro com o projeto "Enem na Mira"! Em uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, o ciclo intensivo de lives termina nesta sexta-feira (14), com foco nos conteúdos de Biologia. O professor Paulo Victor Scherrer comanda a transmissão ao vivo, às 19h30. Este é o momento para os participantes realizarem a revisão final dos temas mais importantes da disciplina, que compõe a área de Ciências da Natureza.

Ao longo de duas semanas, o projeto somou a transmissão de 14 lives de revisão, abordando todas as áreas de conhecimento cobradas no exame, de Redação a Matemática. Todo o conteúdo revisado anteriormente está disponível para consulta no site de A Gazeta e nas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Veja o cronograma das lives de Matemática e Ciências da Natureza a seguir:

2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)

10/11 - BRUNO COSTA (FÍSICA) - Reveja aqui

11/11 - GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA) - Reveja aqui

12/11 - FILIPE BARROS (QUÍMICA) - Reveja aqui

13/11 - WILL JUNIOR (MATEMÁTICA) - Reveja aqui

14/11 - PV SCHERRER (BIOLOGIA) - Nesta sexta, às 19h30

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (16), com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. É importante se organizar e ficar atentos aos horários:

Aplicação da 2° etapa do Enem - domingo, 16 de novembro



Abertura dos portões: 12h;

12h; Fechamento dos portões: 13h;

13h; Início da prova: 13h30;

13h30; Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30;

a partir das 15h30; Saída com caderno de questões: a partir das 18h;

a partir das 18h; Encerramento: 18h30.

Documento com foto: obrigatório! Leve o original (RG, CNH, Passaporte, etc.). Versões digitais (CNH Digital, RG Digital) são aceitas, mas devem ser apresentadas nos aplicativos oficiais.

obrigatório! Leve o original (RG, CNH, Passaporte, etc.). Versões digitais (CNH Digital, RG Digital) são aceitas, mas devem ser apresentadas nos aplicativos oficiais. Caneta: apenas esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Leve mais de uma para segurança.

apenas esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Leve mais de uma para segurança. Cartão de confirmação: não é obrigatório, mas é recomendado para conferir sala e endereço.

