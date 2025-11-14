Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:25
Chegou a hora do último encontro com o projeto "Enem na Mira"! Em uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, o ciclo intensivo de lives termina nesta sexta-feira (14), com foco nos conteúdos de Biologia. O professor Paulo Victor Scherrer comanda a transmissão ao vivo, às 19h30. Este é o momento para os participantes realizarem a revisão final dos temas mais importantes da disciplina, que compõe a área de Ciências da Natureza.
Ao longo de duas semanas, o projeto somou a transmissão de 14 lives de revisão, abordando todas as áreas de conhecimento cobradas no exame, de Redação a Matemática. Todo o conteúdo revisado anteriormente está disponível para consulta no site de A Gazeta e nas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Veja o cronograma das lives de Matemática e Ciências da Natureza a seguir:
2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)
A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (16), com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. É importante se organizar e ficar atentos aos horários:
Aplicação da 2° etapa do Enem - domingo, 16 de novembro
