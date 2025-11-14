Home
>
Enem
>
Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Projeto de A Gazeta e Gama Pré-Vestibular encerra hoje (14) o ciclo de revisões, fornecendo as orientações finais para a 2ª etapa do Enem, neste domingo (16)

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:25

Chegou a hora do último encontro com o projeto "Enem na Mira"! Em uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, o ciclo intensivo de lives termina nesta sexta-feira (14), com foco nos conteúdos de Biologia. O professor Paulo Victor Scherrer comanda a transmissão ao vivo, às 19h30. Este é o momento para os participantes realizarem a revisão final dos temas mais importantes da  disciplina, que compõe a área de Ciências da Natureza.

Recomendado para você

Projeto de A Gazeta e Gama Pré-Vestibular encerra hoje (14) o ciclo de revisões, fornecendo as orientações finais para a 2ª etapa do Enem, neste domingo (16)

Enem 2025: conteúdos de Biologia são destaque em live de A Gazeta

Modelo estatístico internacional analisa coerência nas respostas e determina a proficiência do aluno, tornando a nota mais complexa do que apenas o número de acertos

Tem como prever o resultado? Conheça o TRI, sistema de pontuação do Enem

Com 45 questões exclusivas para essa área do conhecimento, especialistas apontam os principais temas que devem cair na prova deste domingo (16)

Enem: o que não pode faltar na preparação em Matemática?

Ao longo de duas semanas, o projeto somou a transmissão de 14 lives de revisão, abordando todas as áreas de conhecimento cobradas no exame, de Redação a Matemática. Todo o conteúdo revisado anteriormente está disponível para consulta no site de A Gazeta e nas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Veja o cronograma das lives de Matemática e Ciências da Natureza a seguir:

2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)

  • 10/11 - BRUNO COSTA (FÍSICA) - Reveja aqui
  • 11/11 - GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA) - Reveja aqui
  • 12/11 - FILIPE BARROS (QUÍMICA) - Reveja aqui
  • 13/11 - WILL JUNIOR (MATEMÁTICA) - Reveja aqui
  • 14/11 - PV SCHERRER (BIOLOGIA) - Nesta sexta, às 19h30

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (16), com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. É importante se organizar e ficar atentos aos horários:

Aplicação da 2° etapa do Enem  - domingo, 16 de novembro

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início da prova: 13h30;
  • Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30;
  • Saída com caderno de questões: a partir das 18h;
  • Encerramento: 18h30.

  • Documento com foto: obrigatório! Leve o original (RG, CNH, Passaporte, etc.). Versões digitais (CNH Digital, RG Digital) são aceitas, mas devem ser apresentadas nos aplicativos oficiais.
  • Caneta: apenas esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Leve mais de uma para segurança.
  • Cartão de confirmação: não é obrigatório, mas é recomendado para conferir sala e endereço.

LEIA MAIS SOBRE O ENEM 2025

Enem: o que não pode faltar na preparação em Matemática?

Enem 2025: gabarito da Gama divulgado por A Gazeta acerta 89 das 90 questões

Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do primeiro dia de provas

Tem como prever o resultado? Conheça o TRI, sistema de pontuação do Enem

Enem 2025: confira cronograma com principais datas até resultado final

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais