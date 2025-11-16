Home
>
Cotidiano
>
Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2° dia de provas

Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2º dia de provas

Professores da Gama, além de participar da live de A Gazeta, responderam às questões de Linguagens e Ciências e Humanas

Adriana Victorino

Redação de A Gazeta

[email protected]

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 21:37

Os estudantes que participaram do Enem 2025 podem conferir o gabarito extraoficial da prova aplicada neste domingo (16). As correções foram feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta para comentar as principais questões do segundo dia do exame.

Recomendado para você

Professores da Gama, além de participar da live de A Gazeta, responderam às questões de Linguagens e Ciências e Humanas

Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2° dia de provas

Wallace Cassiano de Brito da Silva era morador da Serra e estava em Vitória com um amigo, da mesma idade

Quem era adolescente que morreu afogado após pular de píer em Vitória

A suspeita da prefeitura é que a vítima de 34 anos estava nadando quando passou mal, neste sábado (15)

Turista do RJ morre afogado em praia de Guarapari

A avaliação trouxe perguntas de Matemática e Ciências da Natureza, que compreende conteúdos de Química, Física e Biologia. Essa etapa conta com mais 90 questões.

> Simule sua nota no Enem 2025

Made with Flourish

Segundo o Ministério da Educação (MEC), 4,8 milhões de estudantes tiveram a inscrição confirmada nesta edição. O exame foi aplicado em 1.805 municípios, com 11.791 locais de prova e 164.906 salas, mobilizando mais de 300 mil pessoas.

Entre as novidades deste ano, o ministro destacou o retorno da certificação do ensino médio pelo Enem, que permite obter o diploma com nota mínima de 5.450 pontos. "Mais de 98 mil solicitaram a certificação na sua inscrição", disse. Outra mudança foi a inscrição pré-preenchida para estudantes do terceiro ano do ensino médio e o uso do sistema que agrupa questões a partir de um mesmo texto.

► Confira aqui o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem 2025

A reaplicação do Enem está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro e vai atender participantes que enfrentaram problemas logísticos, com doenças previstas em edital e aos alunos do Paraná afetados pelas fortes chuvas no município de Rio Bonito do Iguaçu (PR).

Prova amarela do segundo dia do Enem 2025
Prova amarela do segundo dia do Enem 2025 Crédito: Nunah Souza/Gama/Divulgação

LEIA MAIS

Enem 2025: live traz análise de professores e correções do 2° dia de prova

Casal de namorados encara o Enem junto e avalia desempenho

Mãe e filha treineira de 14 anos fazem Enem pela primeira vez

Candidatos ficam amigos na fila no primeiro dia de Enem

Enem: candidata prevenida leva cinco canetas para a prova

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais