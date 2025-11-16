Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2° dia de provas

Exame nacional

Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2º dia de provas

Professores da Gama, além de participar da live de A Gazeta, responderam às questões de Linguagens e Ciências e Humanas

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 21:37

Os estudantes que participaram do Enem 2025 podem conferir o gabarito extraoficial da prova aplicada neste domingo (16). As correções foram feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta para comentar as principais questões do segundo dia do exame.

A avaliação trouxe perguntas de Matemática e Ciências da Natureza, que compreende conteúdos de Química, Física e Biologia. Essa etapa conta com mais 90 questões.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), 4,8 milhões de estudantes tiveram a inscrição confirmada nesta edição. O exame foi aplicado em 1.805 municípios, com 11.791 locais de prova e 164.906 salas, mobilizando mais de 300 mil pessoas.

Entre as novidades deste ano, o ministro destacou o retorno da certificação do ensino médio pelo Enem, que permite obter o diploma com nota mínima de 5.450 pontos. "Mais de 98 mil solicitaram a certificação na sua inscrição", disse. Outra mudança foi a inscrição pré-preenchida para estudantes do terceiro ano do ensino médio e o uso do sistema que agrupa questões a partir de um mesmo texto.

A reaplicação do Enem está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro e vai atender participantes que enfrentaram problemas logísticos, com doenças previstas em edital e aos alunos do Paraná afetados pelas fortes chuvas no município de Rio Bonito do Iguaçu (PR).

Prova amarela do segundo dia do Enem 2025 Crédito: Nunah Souza/Gama/Divulgação

