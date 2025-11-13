Confira as respostas

Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do primeiro dia de provas

No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:03

SÃO PAULO - O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), apresentou nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.

Em entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.

Com isso, o gabarito das questões de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis e podem ser conferidos abaixo.

Prova azul

Gabarito oficial da prova azul do Enem Crédito: Inep

Prova branca

Gabarito oficial da prova branca do Enem Crédito: Inep

Prova amarela

Gabarito oficial da prova amarela do Enem Crédito: Inep

Prova verde

Gabarito oficial da prova verde do Enem Crédito: Inep

Outros gabaritos

Já as respostas oficiais dos itens de matemática e ciências da natureza serão divulgadas após o dia 17. A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar os pontos obtidos para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

No primeiro dia de aplicação, mais de 3,5 milhões de candidatos completaram a prova. Nesta edição, a taxa de abstenção foi de 27% – nível estável em comparação com o percentual de 2024 (26,6%).

De acordo com o MEC, 3.240 participantes foram eliminados do exame nacional, por motivos como porte de equipamentos eletrônicos, deixar o local de prova com caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova.

No Paraná, atingido por um ciclone no último fim de semana, haverá reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro. Para isso, os candidatos que quiserem participar da nova aplicação devem fazer a solicitação entre 17 a 21 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta