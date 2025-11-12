Home
Enem 2025: conteúdos de Química são destaque em live de A Gazeta

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:25

O projeto "Enem na Mira", uma iniciativa de A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, continua com orientações aos estudantes na reta final de preparação para a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta quarta-feira (12), às 19h30, o foco será nos conteúdos de Química, com o professor Filipe Barros.

A transmissão abordará os temas mais recorrentes na prova de Ciências da Natureza, fornecendo dicas essenciais, estratégias de resolução de questões e reforço do conteúdo que pode fazer a diferença no próximo domingo (16). As lives são gratuitas, ao vivo, e podem ser acompanhadas pelo site A Gazeta e pelas redes sociais do pré-vestibular. Veja a agenda completa das próximas lives:

2ª SEMANA (de 10 a 14 de novembro, às 19h30)

  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA) - Reveja aqui
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA) - Reveja aqui
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

