Enem 2025: como se preparar para a prova de Ciências da Natureza

Unindo as disciplinas de Biologia, Química e Física, professor aponta os conteúdos com maior chance de cair na prova

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:19

O primeiro domingo já foi. Agora o foco é se dedicar para encerrar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com chave de ouro. Ao abrir o caderno de prova do próximo domingo (16), o candidato vai se deparar com questões de Ciências da Natureza. Unindo Biologia, Física e Química, os conteúdos fogem de ser apenas "decoreba", exigindo mais da interpretação dos gráficos e dos enunciados das questões, além da aplicação prática dos conceitos apresentados.

O professor e diretor do Gama Pré-Vestibular, Paulo Victor Scherrer, aponta no vídeo acima as principais chaves e conteúdos para fazer uma boa prova de Ciências da Natureza, seguindo os critérios de avaliação de habilidades do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Veja o que costuma ser cobrado em cada uma das disciplinas:

01 Biologia: foco em meio ambiente e discussões atuais A Biologia é o estudo da vida. Então, os conteúdos sobre meio ambiente, seres vivos e funções do corpo humano recebem destaque. Entender os impactos ambientais e a relação de temas atuais com biomas e vegetação é sempre um diferencial, pois questões desse tipo costumam estar presentes na prova.

02 Física: muito além de cálculos e fórmulas Não é segredo que o primeiro desafio da Física no Enem é lembrar de todas as fórmulas que podem ser cobradas, mas a prova tende a exigir muito mais. Entender o contexto de aplicação dos conceitos é imprescindível. Muitas questões querem saber o que aconteceria nesses casos. Mas, para as contas, saiba que energia, forças, movimentos, calor e eletricidade aparecem com frequência no exame.

03 Química: aplicação na natureza e química orgânica Se você ainda pensa em um cientista maluco dentro de um laboratório, então esqueça logo isso. A Química foge da parte técnica e parte para uma análise mais prática dos processos, geralmente com aplicações na natureza e se comunicando com as outras disciplinas da área. Priorize as ligações químicas, reações, misturas e soluções, além da química orgânica, focada na identificação dos grupos funcionais.

