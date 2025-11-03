Home
Enem 2025: teste conhecimentos em questões de Biologia e Química

Veja como está sua preparação para a prova de Ciências da Natureza, que vai ser realizada em 16 de novembro

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:49

A hora decisiva está chegando. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão ser aplicadas no próximo domingo (9) e no outro, dia 16. No segundo dia, será a vez das questões de Biologia e a Química, que, juntamente com a Física, integram as Ciências da Natureza. Essas disciplinas exigem muito mais do que decorar nomes e processos: pedem interpretação e capacidade de relacionar conteúdos com situações do dia a dia.

Temas como genética, ecologia, fisiologia e evolução estão entre os mais cobrados em Biologia, sempre relacionando os assuntos com a atualidade, o meio ambiente e a saúde. Já na Química, é importante investir os estudos em conteúdos como soluções, misturas, química orgânica e propriedades da matéria, com contextos que se aproximem da realidade atual no Brasil e no mundo.

Talvez o tempo seja pouco para rever tudo, mas aplicar os conceitos na prática e revisar os principais conteúdos pode fazer toda a diferença na hora da prova, marcada para o próximo dia 16. Que tal descobrir se você está afiado? Faça o quiz preparado por A Gazeta, em parceria com a Gama Pré-Vestibular, e veja o quanto domina os temas mais recorrentes do Enem!

