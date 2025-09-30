Home
Confira as últimas provas do Enem com gabaritos e treine para a edição de 2025

Psicóloga recomenda simular o ambiente da prova como estratégia para reduzir a ansiedade e aumentar a confiança

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:45

Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Divulgação

Estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai além de memorizar conteúdos. É como se preparar para uma grande partida: é preciso conhecer as regras do jogo e treinar sob pressão. Resolver as provas anteriores, cronometrando o tempo e recriando o ambiente do exame, ajuda não só na revisão, mas também a enfrentar o clima de tensão do dia.

A psicóloga Thaís Matias destaca que simular esse cenário é uma estratégia eficaz para controlar a ansiedade e fortalecer a autoconfiança dos estudantes. Para apoiar quem está na reta final de preparação, A Gazeta reuniu as últimas três aplicações do exame, acompanhadas de seus respectivos gabaritos oficiais. Confira:

Enem 2022

  • Participação: Mais de 2 milhões de estudantes fizeram a prova, o que representou 67,6% dos inscritos.
  • Primeiro dia: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação (acesse aqui).
  • Segundo dia: Ciências da Natureza e Matemática (acesse aqui).
  • Gabaritos: Primeiro dia | Segundo dia.

Enem 2023

  • Participação: em 2023, mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram para o exame, mas apenas 68% compareceram aos locais de prova. Segundo o Inep, metade dos jovens que concluíram o ensino médio participou do Enem naquele ano. Entre os concluintes da rede pública, 46% realizaram a avaliação.

Enem 2024

  • Participação: em 2024, houve um aumento de 400 mil inscritos em relação ao ano anterior e 73,5% dos candidatos compareceram aos dois dias de aplicação.
  • Primeiro dia: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação (acesse aqui).
  • Segundo dia: Ciências da Natureza e Matemática (acesse aqui).
  • Gabaritos: Primeiro dia | Segundo dia.

