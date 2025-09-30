Confira as últimas provas do Enem com gabaritos e treine para a edição de 2025

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:45
Estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai além de memorizar conteúdos. É como se preparar para uma grande partida: é preciso conhecer as regras do jogo e treinar sob pressão. Resolver as provas anteriores, cronometrando o tempo e recriando o ambiente do exame, ajuda não só na revisão, mas também a enfrentar o clima de tensão do dia.
A psicóloga Thaís Matias destaca que simular esse cenário é uma estratégia eficaz para controlar a ansiedade e fortalecer a autoconfiança dos estudantes. Para apoiar quem está na reta final de preparação, A Gazeta reuniu as últimas três aplicações do exame, acompanhadas de seus respectivos gabaritos oficiais. Confira:
