Plataforma on-line e gratuita ajuda a preparar estudantes para o Enem

São oferecidos mais de 4 mil videoaulas, exercícios interativos e simulados para auxiliar os candidatos que vão buscar vaga em universidades e faculdades

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:35

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estudantes têm mais uma opção para se preparar para as provas de forma on-line e gratuita. Trata-se da plataforma Qualificar ES, com mais de 4 mil videoaulas, exercícios interativos e simulados para auxiliar os candidatos que vão buscar uma vaga em universidades e faculdades. As inscrições podem ser realizadas neste link. O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.

Estão disponíveis 4.500 licenças para acesso à plataforma, que é oferecida pelo governo do Espírito Santo, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. Inicialmente voltado a estudantes da rede pública estadual, o programa está disponível a todo o público com mais de 14 anos que resida no Espírito Santo.

As licenças serão distribuídas preferencialmente na seguinte ordem:

Estudantes e egressos do Programa Qualificar ES; Estudantes e egressos dos Cursos Técnicos ofertados nos CEETs; Quem concluiu o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES); Estudantes da Rede Pública Estadual; Estudantes da Rede Privada com 100% de bolsa; Estudantes da Rede Privada com bolsas parciais; Egressos da Rede Pública de Ensino.

Aulões para a rede estadual

Além do curso on-line, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) intensificou a preparação para o Enem 2025 com o Pré-Enem Sedu, que oferece aulões de Linguagens em diferentes polos do Estado. A ação segue até o dia 4 de outubro e é voltada para alunos da 3ª série do ensino médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas por meio do link encaminhado pelo líder de turma. Para confirmar a participação, os estudantes precisam acessar o formulário com o e-mail institucional (@aluno.edu.es.gov.br).

Cronograma dos Aulões de Linguagens



20/09 (sábado)

Cachoeiro de Itapemirim | CEEFMTI Liceu Muniz Freire | 8h às 12h;

| CEEFMTI Liceu Muniz Freire | 8h às 12h; Serra | EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão | 8h às 12h;

| EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão | 8h às 12h; Colatina | CEEFMTI Conde de Linhares | 8h às 12h;

| CEEFMTI Conde de Linhares | 8h às 12h; Guaçuí | EEEFM Antonio Carneiro Ribeiro | 14h às 17h;

| EEEFM Antonio Carneiro Ribeiro | 14h às 17h; Linhares | EEEFM Polivalente de Linhares I | 8h às 12h;

| EEEFM Polivalente de Linhares I | 8h às 12h; Nova Venécia | EEEM Dom Daniel Comboni | 8h às 12h;

| EEEM Dom Daniel Comboni | 8h às 12h; Vila Velha | EEEFM Agenor de Souza Lé | 8h às 12h. 25/09 (quinta-feira)

Afonso Cláudio | CEEFMTI Afonso Cláudio | 18h às 22h;

| CEEFMTI Afonso Cláudio | 18h às 22h; Ecoporanga | CEEFMTI Daniel Comboni | 19h às 22h. 27/09 (sábado)

São Mateus | EEEFM Pio XII | 8h às 12h;

| EEEFM Pio XII | 8h às 12h; Cariacica | EEEFM Hunney Everest Piovesan | 8h às 12h. 04/10 (sábado)

Vitória | EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco | 8h às 12h.

