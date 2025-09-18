Plataforma on-line e gratuita ajuda a preparar estudantes para o Enem

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:35
Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estudantes têm mais uma opção para se preparar para as provas de forma on-line e gratuita. Trata-se da plataforma Qualificar ES, com mais de 4 mil videoaulas, exercícios interativos e simulados para auxiliar os candidatos que vão buscar uma vaga em universidades e faculdades. As inscrições podem ser realizadas neste link. O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.
Estão disponíveis 4.500 licenças para acesso à plataforma, que é oferecida pelo governo do Espírito Santo, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. Inicialmente voltado a estudantes da rede pública estadual, o programa está disponível a todo o público com mais de 14 anos que resida no Espírito Santo.
As licenças serão distribuídas preferencialmente na seguinte ordem:
Além do curso on-line, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) intensificou a preparação para o Enem 2025 com o Pré-Enem Sedu, que oferece aulões de Linguagens em diferentes polos do Estado. A ação segue até o dia 4 de outubro e é voltada para alunos da 3ª série do ensino médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas por meio do link encaminhado pelo líder de turma. Para confirmar a participação, os estudantes precisam acessar o formulário com o e-mail institucional (@aluno.edu.es.gov.br).
Cronograma dos Aulões de Linguagens
20/09 (sábado)
