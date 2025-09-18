Home
Plataforma on-line e gratuita ajuda a preparar estudantes para o Enem

São oferecidos mais de 4 mil videoaulas, exercícios interativos e simulados para auxiliar os candidatos que vão buscar vaga em universidades e faculdades

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:35

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estudantes têm mais uma opção para se preparar para as provas de forma on-line e gratuita. Trata-se da plataforma Qualificar ES, com mais de 4 mil videoaulas, exercícios interativos e simulados para auxiliar os candidatos que vão buscar uma vaga em universidades e faculdades. As inscrições podem ser realizadas neste link. O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.

Estão disponíveis 4.500 licenças para acesso à plataforma, que é oferecida pelo governo do Espírito Santo, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. Inicialmente voltado a estudantes da rede pública estadual, o programa está disponível a todo o público com mais de 14 anos que resida no Espírito Santo.

As licenças serão distribuídas preferencialmente na seguinte ordem:

  1. Estudantes e egressos do Programa Qualificar ES;
  2. Estudantes e egressos dos Cursos Técnicos ofertados nos CEETs;
  3. Quem concluiu o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES);
  4. Estudantes da Rede Pública Estadual;
  5. Estudantes da Rede Privada com 100% de bolsa;
  6. Estudantes da Rede Privada com bolsas parciais;
  7. Egressos da Rede Pública de Ensino.

Aulões para a rede estadual

Além do curso on-line, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) intensificou a preparação para o Enem 2025 com o Pré-Enem Sedu, que oferece aulões de Linguagens em diferentes polos do Estado. A ação segue até o dia 4 de outubro e é voltada para alunos da 3ª série do ensino médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas por meio do link encaminhado pelo líder de turma. Para confirmar a participação, os estudantes precisam acessar o formulário com o e-mail institucional (@aluno.edu.es.gov.br).

Cronograma dos Aulões de Linguagens

20/09 (sábado)

  • Cachoeiro de Itapemirim | CEEFMTI Liceu Muniz Freire | 8h às 12h;
  • Serra | EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão | 8h às 12h;
  • Colatina | CEEFMTI Conde de Linhares | 8h às 12h;
  • Guaçuí | EEEFM Antonio Carneiro Ribeiro | 14h às 17h;
  • Linhares | EEEFM Polivalente de Linhares I | 8h às 12h;
  • Nova Venécia | EEEM Dom Daniel Comboni | 8h às 12h;
  • Vila Velha | EEEFM Agenor de Souza Lé | 8h às 12h.
25/09 (quinta-feira)
  • Afonso Cláudio | CEEFMTI Afonso Cláudio | 18h às 22h;
  • Ecoporanga | CEEFMTI Daniel Comboni | 19h às 22h.
27/09 (sábado)
  • São Mateus | EEEFM Pio XII | 8h às 12h;
  • Cariacica | EEEFM Hunney Everest Piovesan | 8h às 12h.
04/10 (sábado)
  • Vitória | EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco | 8h às 12h.

