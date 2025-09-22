Enem 2025: professores do ES indicam resolução de questões e revisão na reta final

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:18
Faltando menos de dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a rotina dos mais de 96 mil inscritos no Espírito Santo entra em sua fase mais decisiva. Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a dúvida sobre como otimizar o tempo restante é comum. Segundo professores de cursinhos, a resposta não está em tentar aprender todo o conteúdo de uma vez, mas em adotar uma estratégia inteligente de estudo.
Para os especialistas, a reta final exige uma mudança de mentalidade. "A atitude deve ser de disciplina e estratégia", afirma Sandro Lyra, diretor pedagógico de 3ª série e de Pré-vestibular do UP Centro Educacional. Ele defende uma intensificação na revisão, priorizando a resolução de simulados e questões de provas anteriores. "É o momento de rever, por meio de resumos, apenas os assuntos em que ainda há dificuldades", aconselha.
Daniel Rojas, professor de matemática e diretor do Centro Educacional Madan, concorda que o foco é no "como" se preparar. “Resolver questões dos últimos cinco anos ajuda o aluno a entender a estrutura, o tamanho das perguntas e o tempo necessário para cada uma. O Enem é padronizado, o que permite uma preparação direcionada.”
Mas e os conteúdos novos? Ainda dá tempo de aprender algo do zero? Sandro Lyra é direto: "Pode-se dedicar tempo a novos conteúdos somente se eles forem de altíssima relevância para o Enem. Assuntos novos com baixa frequência, se não foram aprendidos até agora, devem ser deixados de lado".
A professora de geografia Gisele Storino, do Centro de Ensino Charles Darwin, enfatiza que a organização é a chave para transformar o esforço em resultado. Ela e os outros especialistas recomendam um checklist prático:
Cronograma com metas
Organize sua semana com horários definidos para revisão, simulados e descanso.
Priorize a prática
"O maior erro dos alunos é fixar seu estudo em teoria. Agora é momento de fazer exercícios e provas anteriores. É isso que desenvolve as habilidades necessárias", destaca Gisele.
Redação semanal
A produção textual acontece no primeiro dia de prova e tem um peso enorme. "Fazer uma redação por semana é fundamental para dominar novos temas e treinar a estrutura. Nos cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por exemplo, pode ser o seu grande diferencial", aconselha a professora.
Com a proximidade da prova, muitos estudantes que não tiveram uma rotina de estudos se perguntam se ainda há possibilidade de se dar bem na prova. Mas o diretor pedagógigo Sandro Lyra oferece uma visão realista. "Sinceramente, não é possível fazer muita coisa para quem não se preparou corretamente. O que ainda pode trazer algum resultado é resolver questões dos assuntos que o estudante já domina, para garantir esses pontos", orienta.
Tão importante quanto dominar o conteúdo é chegar aos dias 9 e 16 de novembro com a mente tranquila. A pressão da reta final é real e, se não for bem administrada, pode comprometer o desempenho.
“Essa reta final é um momento de grande pressão. Sendo assim, cuidar da saúde mental e não abrir mão do descanso é fundamental", afirma Lyra. "Cada pessoa tem sua maneira específica de relaxar. O aluno deve buscar exatamente isso, seja um esporte, uma série ou música".
Daniel Rojas finaliza com uma mensagem de confiança. “O estudante se preparou o ano todo, fez simulados e centenas de questões. Não é hora de pensar que não sabe nada. É hora de levantar a cabeça e confiar no próprio esforço.”
Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o