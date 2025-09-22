Preparação

Enem 2025: professores do ES indicam resolução de questões e revisão na reta final

Com foco em estratégia, prática e saúde mental, educadores dão dicas sobre o que fazer (e o que não fazer) a menos de dois meses para as provas

Larissa Fontes Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:18

Faltando menos de dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a rotina dos mais de 96 mil inscritos no Espírito Santo entra em sua fase mais decisiva. Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a dúvida sobre como otimizar o tempo restante é comum. Segundo professores de cursinhos, a resposta não está em tentar aprender todo o conteúdo de uma vez, mas em adotar uma estratégia inteligente de estudo.

O que focar na reta final?

Para os especialistas, a reta final exige uma mudança de mentalidade. "A atitude deve ser de disciplina e estratégia", afirma Sandro Lyra, diretor pedagógico de 3ª série e de Pré-vestibular do UP Centro Educacional. Ele defende uma intensificação na revisão, priorizando a resolução de simulados e questões de provas anteriores. "É o momento de rever, por meio de resumos, apenas os assuntos em que ainda há dificuldades", aconselha.

Daniel Rojas, professor de matemática e diretor do Centro Educacional Madan, concorda que o foco é no "como" se preparar. “Resolver questões dos últimos cinco anos ajuda o aluno a entender a estrutura, o tamanho das perguntas e o tempo necessário para cada uma. O Enem é padronizado, o que permite uma preparação direcionada.”

Mas e os conteúdos novos? Ainda dá tempo de aprender algo do zero? Sandro Lyra é direto: "Pode-se dedicar tempo a novos conteúdos somente se eles forem de altíssima relevância para o Enem. Assuntos novos com baixa frequência, se não foram aprendidos até agora, devem ser deixados de lado".

Checklist da reta final

A professora de geografia Gisele Storino, do Centro de Ensino Charles Darwin, enfatiza que a organização é a chave para transformar o esforço em resultado. Ela e os outros especialistas recomendam um checklist prático:

01 Cronograma com metas Organize sua semana com horários definidos para revisão, simulados e descanso.



02 Priorize a prática "O maior erro dos alunos é fixar seu estudo em teoria. Agora é momento de fazer exercícios e provas anteriores. É isso que desenvolve as habilidades necessárias", destaca Gisele.



03 Redação semanal A produção textual acontece no primeiro dia de prova e tem um peso enorme. "Fazer uma redação por semana é fundamental para dominar novos temas e treinar a estrutura. Nos cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por exemplo, pode ser o seu grande diferencial", aconselha a professora.



E para quem está começando agora?

Com a proximidade da prova, muitos estudantes que não tiveram uma rotina de estudos se perguntam se ainda há possibilidade de se dar bem na prova. Mas o diretor pedagógigo Sandro Lyra oferece uma visão realista. "Sinceramente, não é possível fazer muita coisa para quem não se preparou corretamente. O que ainda pode trazer algum resultado é resolver questões dos assuntos que o estudante já domina, para garantir esses pontos", orienta.

Mente em dia, prova tranquila

Tão importante quanto dominar o conteúdo é chegar aos dias 9 e 16 de novembro com a mente tranquila. A pressão da reta final é real e, se não for bem administrada, pode comprometer o desempenho.

“Essa reta final é um momento de grande pressão. Sendo assim, cuidar da saúde mental e não abrir mão do descanso é fundamental", afirma Lyra. "Cada pessoa tem sua maneira específica de relaxar. O aluno deve buscar exatamente isso, seja um esporte, uma série ou música".

Daniel Rojas finaliza com uma mensagem de confiança. “O estudante se preparou o ano todo, fez simulados e centenas de questões. Não é hora de pensar que não sabe nada. É hora de levantar a cabeça e confiar no próprio esforço.”

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta