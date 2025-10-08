Enem 2025: os temas que podem ser cobrados na prova de Ciências Humanas

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:08
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está cada vez mais próximo. Seguindo a ordem do caderno de prova do dia 9 de novembro, após Linguagens e redação, chega o momento das Ciências Humanas. Se, por um lado, as pessoas gostam da ausência de cálculos, a quantidade de textos e interpretação também traz desafios para os participantes.
Professores das disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia destacaram os principais temas e como se preparar para o exame, seguindo o padrão de questões das edições anteriores.
Tradicionalmente, o Enem privilegia os conteúdos de história do Brasil, com maior ênfase na formação política e social do país, além dos processos de construção da cidadania e das relações entre Estado e sociedade.
Gicleiton MadisonProfessor de História do Aprovest.
Ele ainda destaca que, no campo da história geral, o foco tende a se concentrar sobre os grandes conflitos mundiais e suas consequências. Questões sobre a transformação do capitalismo e do desenvolvimento industrial e tecnológico também costumam aparecer na prova.
“Historiografia e história da arte também aparecem de forma recorrente, exigindo do estudante uma leitura contextualizada e interdisciplinar dos processos históricos”, finalizou o professor.
A geografia também vai muito além da análise dos espaços físicos e territórios. Questões sobre globalização, blocos econômicos, disputas territoriais e o papel do Brasil no cenário internacional têm aparecido em diversas provas nos últimos anos. A dinâmica econômica global, com regiões estratégicas, como Oriente Médio e Tigres Asiáticos, também costuma cair.
Para o professor Felipe Tavares, a interlocução de conteúdos e temas atuais também deve estar no exame.
Felipe TavaresProfessor de Geografia do Aprovest.
Uma das grandes dificuldades da prova pode ser em diferenciar questões de filosofia e sociologia. Com essas disciplinas entrelaçadas pelo debate da ação moral e formação do cidadão, a interpretação aparece como aspecto fundamental para a resolução dos itens.
“É importante lembrar que o Enem avalia mais do que memorização: ele cobra interpretação, raciocínio e capacidade de conectar conhecimentos”, afirma o professor e diretor do Aprovest, Bruno Bragança.
Questões de Filosofia Antiga, como os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, são presença garantida. Já na Filosofia Moderna, autores como Descartes, Locke, Hume, Bacon e Kant aparecem com frequência.
O professor ressalta que o exame não cobra apenas conceitos, mas sua aplicação em debates atuais. “Nesses casos, o Enem costuma explorar o diálogo entre razão e experiência, conhecimento e ciência, liberdade e moralidade — sempre com foco na interpretação e na reflexão crítica”, destacou.
Em Sociologia, as discussões sobre Estado e cidadania aparecem de forma consistente no Enem, geralmente associadas à formação das instituições políticas, aos direitos e deveres dos cidadãos e ao papel do governo na sociedade contemporânea.
“O exame tende a relacionar esses temas à construção da democracia e à busca por justiça social, exigindo do candidato uma leitura sociológica dos processos históricos e das transformações sociais em curso”, concluiu Bruno.
Bruno BragançaDiretor do Aprovest; professor de Filosofia e Sociologia.
