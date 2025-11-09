Home
Enem 2025: simule nota do 1° dia de prova com calculadora do TRI

Enem 2025: simule nota do 1º dia de prova com calculadora do TRI

Ferramenta da Gama Pré-Vestibular permite aluno verificar gabarito e também estimar quanto que pontuou no exame

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 22:08

Veja como funciona a Teoria de Resposta ao Item e os mitos que existem sobre o sistema

Antes mesmo de sair o gabarito oficial, candidatos que passaram pelo primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ter uma noção do desempenho na prova de 2025. A Gazeta disponibiliza a calculadora desenvolvida pela startup Gama Pré-Vestibular.

A ferramenta contabiliza os pontos dos estudantes usando os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem. Com essa simulação, é possível comparar a pontuação aproximada alcançada na prova com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.

Para usar a calculadora, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. O diretor da Gama, Paulo Victor Scherrer, conta que a equipe conseguiu desenvolver um simulador TRI bem preciso. "Outras calculadoras não levam em conta todos os parâmetros que o Inep (instituto responsável por aplicar o Enem) usa na correção, como nós fazemos. Os nossos níveis conseguem chegar a 98% de precisão, com uma pequena margem de erro de uma prova para outra", destaca.

Para simular sua nota na prova em tela cheia, você também pode clicar aqui.

