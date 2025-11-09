Home
Mãe e filho dividem a mesma sala no Enem 30 anos após 1° vestibular dela

Cintia estreia no Enem enquanto Gabriel realiza o exame pela terceira vez; caso ocorreu na universidade Multivix de Laranjeiras, na Serra

Pedro Paulo Rocha

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 16:12

Cintia e Gabriel no primeiro dia do ENEM 2025
Cintia e Gabriel encaram o primeiro dia de Enem juntos.           Crédito: Cintia Maria Ancona

Na Multivix de Laranjeiras, na Serra, Cintia Maria Ancona, 49 anos, e o filho Gabriel, 20, fizeram a prova do Enem, neste domingo (9), lado a lado, na mesma sala. A oceanóloga descobriu a coincidência ao consultar o cartão de confirmação dele. “Achei massa. Pensei que pudesse ser tenso, mas ficou divertido”, diz.

Três décadas depois de ser aprovada no vestibular da UFRGS, ela encara o Enem pela primeira vez. Gabriel, que tenta vaga em História em seu terceiro Enem, afirma que a presença da mãe traz tranquilidade. “Dá um alívio. Ter alguém perto ajuda”, comenta. Cintia encara a prova como treino, com o objetivo de ser aprovada no curso de Administração em um futuro próximo.

Mesmo com rotinas diferentes, os dois mantiveram conversas sobre atualidades e política, trocas que, segundo eles, ajudam a enfrentar o dia de prova com mais segurança.

