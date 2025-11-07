Enem 2025: acompanhe em tempo real tudo sobre o 1° dia de prova no ES

Transcol
As viagens de Transcol para os locais de provas do Enem serão grátis para os estudantes que forem passar pela aplicação do exame.
Atenção ao trânsito
É importante ficar atento às alterações no trânsito para não perder a hora de entrada da prova. Além disso, antes de sair de casa, vale conferir se está levando os documentos e itens obrigatórios para passar pelo exame. Para entrar na sala, é indispensável apresentar um comprovante de identificação oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou CNH física. Não são aceitas cópias, mesmo que autenticadas.
Domingo é dia de prova
Mais de 4,8 milhões de estudantes se inscreveram para participar d Enem 2025, que será realizado neste domingo (9), em todo o país. No Espírito Santo, 85 mil candidatos participam do exame com a esperança de ter uma boa nota e abrir caminhos para uma universidade pública. Os portões nos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. Aplicação terá início às 13h30 e se encerrará às 19h, com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação. Acompanhe a cobertura completa e informações sobre a movimentação ao longo do dia.
