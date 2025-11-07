Enem 2025: acompanhe em tempo real tudo sobre o 1° dia de prova no ES

07/11/2025 17h20

Domingo é dia de prova

Mais de 4,8 milhões de estudantes se inscreveram para participar d Enem 2025, que será realizado neste domingo (9), em todo o país. No Espírito Santo, 85 mil candidatos participam do exame com a esperança de ter uma boa nota e abrir caminhos para uma universidade pública. Os portões nos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. Aplicação terá início às 13h30 e se encerrará às 19h, com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação. Acompanhe a cobertura completa e informações sobre a movimentação ao longo do dia.

