Nos dois próximos domingos

Enem: dias de provas vão ter mudanças no trânsito e ônibus extras; confira

Mais de 85 mil candidatos estão inscritos no Estado para participar do exame, que acontecerá nos dia 9 e 16 de novembro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:32

Portões dos locais de prova do Enem vão fechar às 13 horas, nos dias do exame Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Nos dois próximos domingos, 9 e 16 de novembro, serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A previsão é de que mais de 85 mil candidatos em todo o Espírito Santo estejam em deslocamento para os locais de prova. Com isso, as prefeituras municipais e os órgãos responsáveis pelo transporte público já anunciam mudanças no trânsito e a colocação de ônibus extras nas ruas para facilitar que os estudantes cheguem antes do fechamento dos portões, marcado para as 13 horas.

Transporte público

A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou que vai disponibilizar ônibus extras nos terminais de ônibus do sistema Transcol para os próximos dois domingos (9 e 16). Ao todo, 12 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda.

Os ônibus extras ficarão distribuídos da seguinte forma nos terminais:

Terminal de Vila Velha - 3 ônibus

- 3 ônibus Terminal de Jacaraípe - 3 ônibus

- 3 ônibus Terminal de Itaparica - 2 ônibus

- 2 ônibus Terminal de Itacibá - 2 ônibus

- 2 ônibus Terminal Laranjeiras - 1 ônibus

- 1 ônibus Terminal Campo Grande - 1 ônibus

Os estudantes que têm cartões de gratuidade poderão usá-los nos dias das provas, mesmo sendo domingo, quando normalmente os bilhetes ficam bloqueados por não ser dia letivo.

O que muda no trânsito da Grande Vitória?

Com o aumento do fluxo de carros e transportes no período de abertura e fechamento dos portões, entre 12h e 13h, as prefeituras dos municípios da Grande Vitória já começaram a se organizar para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos participantes do Enem.

A Prefeitura de Vitória determinou que as ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória não serão montadas nos dias das provas. Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.

Em Vila Velha, as medidas serão parecidas. Não haverá interdição no trânsito, porém a rua de lazer na Praia de Itaparica não funcionará no dia. Já na Serra e em Cariacica, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo, mas sem grandes mudanças no fluxo do tráfego.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta