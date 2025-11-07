Na Grande Vitória

Transcol terá gratuidade para estudantes que fizerem o Enem neste domingo (9)

Medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta sexta-feira (7), sendo válida para todos que têm o cartão GV de estudante

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:36

Estudantes terão gratuidade no transporte público para fazer o Enem. Crédito: Ricardo Medeiros

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 9 e 16 de novembro terão gratuidade no transporte público para o local de prova na Grande Vitória. A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em publicação nas redes sociais. A medida será válida para todos os candidatos que têm o cartão de estudante do GVBus.

Queremos incentivar todo mundo que faz o Enem a ter um bom desempenho e uma boa oportunidade de estudar Renato Casagrande Governador do Espírito Santo.

Além da gratuidade, o Transcol contará com ônibus extras de reserva nos terminais, prontos para atender a eventuais aumentos de demanda. Serão 12 veículos de apoio, distribuídos da seguinte forma: três nos terminais Vila Velha e Jacaraípe, dois nos terminais Itaparica e Itacibá, e um nos terminais Laranjeiras e Campo Grande.

