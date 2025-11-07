Transcol terá gratuidade para estudantes que fizerem o Enem neste domingo (9)

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:36
Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 9 e 16 de novembro terão gratuidade no transporte público para o local de prova na Grande Vitória. A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em publicação nas redes sociais. A medida será válida para todos os candidatos que têm o cartão de estudante do GVBus.
Renato CasagrandeGovernador do Espírito Santo.
Além da gratuidade, o Transcol contará com ônibus extras de reserva nos terminais, prontos para atender a eventuais aumentos de demanda. Serão 12 veículos de apoio, distribuídos da seguinte forma: três nos terminais Vila Velha e Jacaraípe, dois nos terminais Itaparica e Itacibá, e um nos terminais Laranjeiras e Campo Grande.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o