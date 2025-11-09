Veja para quais cidades

Chuva, ventos costeiros e frio: ES recebe alertas laranja e amarelo

Alerta laranja prevê ventos fortes no litoral capixaba; outros dois avisos, amarelos, indicam chuva e declínio nas temperaturas

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:22

Inmet emite alerta laranja de ventos costeiros para do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet

O Espírito Santo recebeu um alerta laranja e dois amarelos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (9). As notificações sinalizam risco de chuva intensa, ventos fortes no litoral e queda nas temperaturas em diversas regiões do Estado. Os avisos estão vigentes, um deles é válido até terça-feira (11).

Leia mais ES tem previsão de tempestade e ventos fortes com avanço de ciclone para oceano

Alerta laranja: ventos costeiros

O alerta de cor laranja (nível intermediário) prevê ventos costeiros, com grau de perigo. Ele está em vigor desde a manhã de sábado (8) e segue até as 23h59 deste domingo, abrangendo 13 cidades. O Inmet aponta intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, com risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Cidades incluídas no alerta laranja:

Anchieta; Aracruz; Conceição da Barra; Fundão; Guarapari; Itapemirim; Jaguaré; Linhares; Marataízes; Piúma; São Mateus; Serra; Vila Velha; Vitória.



Alerta amarelo: chuvas intensas

Também foi emitido alerta amarelo (grau mais brando do sistema de alertas do Inmet) para chuvas intensas, com perigo potencial, está vigente até as 21h deste domingo para todos os 78 municípios capixabas. O Inmet indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Instruções:

Não se abrigar sob árvores durante rajadas de vento;



Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Alerta amarelo: declínio de temperatura

O terceiro aviso é o alerta amarelo para declínio de temperatura, também com perigo potencial e válido para todos os 78 municípios, até as 10h de terça-feira (11). A previsão é de queda entre 3 °C e 5 °C, com leve risco à saúde.

Orientação à população A Defesa Civil Estadual orienta que a população siga as recomendações de segurança e busque informações pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

