Dia de Enem para 85 mil no ES: veja orientações e trânsito na Grande Vitória

Locais de prova vão abrir às 12h para os candidatos, com fechamento dos portões às 13h; exame terá início às 13h30, com término às 19h

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:34

Movimentação em local de prova do Enem no ano passado: fechamento dos portões será às 13h Crédito: Felipe Sena

Mais de 85 mil candidatos no Espírito Santo estão inscritos para participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9). Os portões nos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. A prova terá início às 13h30 e se encerrará às 19h, com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação.

Uma das novidades desta edição foi a inscrição pré-preenchida para 34.535 estudantes concluintes da rede pública estadual, dos quais 27.701 confirmaram participação — o que representa 80,21%. No Espírito Santo, o exame conta com 50.540 candidatos isentos e 35.380 pagantes. Entre os estados com maior número de inscritos estão São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Informações gerais



Abertura dos portões: 12h;

12h; Fechamento dos portões: 13h;

13h; Início da prova: 13h30;

13h30; Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30;

a partir das 15h30; Saída com caderno de questões: a partir das 18h30;

a partir das 18h30; Encerramento: 19h.

Esquema de transporte público

Os estudantes que participarão do Enem nos dias 9 e 16 terão gratuidade no transporte público para o local de prova na Grande Vitória. A medida será válida para todos os candidatos que têm o cartão de estudante do GVBus.

A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também anunciou que vai disponibilizar ônibus extras nos terminais de ônibus do sistema Transcol para os próximos dois domingos (9 e 16). Ao todo, 12 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda.

Os ônibus extras ficarão distribuídos da seguinte forma nos terminais:

Terminal de Vila Velha - 3 ônibus

Terminal de Jacaraípe - 3 ônibus

Terminal de Itaparica - 2 ônibus

Terminal de Itacibá - 2 ônibus

Terminal Laranjeiras - 1 ônibus

Terminal Campo Grande - 1 ônibus

Mudanças no trânsito

Com o aumento do fluxo de carros e transportes no período de abertura e fechamento dos portões, entre 12h e 13h, as prefeituras dos municípios da Grande Vitória já começaram a se organizar para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos participantes do Enem.

A Prefeitura de Vitória determinou que as ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória não serão montadas nos dias das provas. Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.

Em Vila Velha, as medidas serão parecidas. Não haverá interdição no trânsito, porém a rua de lazer na Praia de Itaparica não funcionará no dia. Já na Serra e em Cariacica, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo, mas sem grandes mudanças no fluxo do tráfego.

O que pode ou não pode no Enem?

Depois de um ano de estudos, o grande dia chegou – e qualquer descuido pode resultar em eliminação. Mais do que dominar o conteúdo, é fundamental conhecer e respeitar as regras. Durante a prova, é proibido:

Conversar com outros candidatos;

Utilizar livros, anotações, papéis ou qualquer material impresso;

Gravar, fotografar ou filmar a prova, sob pena de eliminação imediata.

Também não é permitido:

Sair da sala antes de duas horas do início da prova;

Deixar o local sem o acompanhamento do fiscal;

Começar a responder antes das 13h30 ou sem autorização do aplicador.

Ao entrar na sala, todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope porta-objetos, incluindo celular (desligado), relógio, chaves, óculos escuros, boné, lápis, borracha e régua. Caso o celular toque, vibre ou apite, mesmo dentro do envelope, o candidato será eliminado. Haverá revista eletrônica e vistoria dos lanches. Recusar-se a participar desses procedimentos sem justificativa também pode causar eliminação. E atenção: sem documento oficial com foto, o candidato não faz a prova.

São aceitos os seguintes documentos para brasileiros: Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Passaporte; CNH; Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa; Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br.

Documento para participação de estrangeiro: Passaporte; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Itens obrigatórios e recomendados Obrigatórios: caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente; documento de identificação oficial com foto. Recomendados: cartão de Confirmação de Inscrição; Declaração de Comparecimento impressa (para justificar presença, se necessário).



Dicas para garantir um bom desempenho no Enem

Para ajudar os estudantes a enfrentarem o momento de tensão do Enem, professores de diferentes áreas destacam estratégias que podem fazer a diferença no resultado final.

A professora de Português do Gama Pré-Vestibular, Kátia Giesen, reforça que o sucesso na prova de Linguagens depende muito mais da interpretação de texto do que da memorização de regras gramaticais. Segundo ela, o Enem costuma apresentar uma grande variedade de gêneros textuais – como poemas, notícias, tirinhas, memes e propagandas –, exigindo do candidato atenção à leitura e à compreensão textual.

Principais dicas da professora Kátia Giesen:

Dominar os gêneros textuais;

Estar atento às funções de linguagens; Manter uma leitura crítica; Em Inglês e Espanhol, buscar compreender o contexto geral do texto, sem se prender a palavras isoladas.

Na Redação, a professora Jô Kutz lembra que o segredo para atingir uma nota acima de 900 pontos está em dominar as cinco competências avaliadas pelo exame. Para ela, o mais importante é que o candidato conheça repertórios socioculturais relevantes e variados, abrangendo temas como saúde, trabalho, meio ambiente, cidadania e tecnologia.

Dicas da professora Jô Kutz para a redação:

Domínio da norma culta; Utilização de repertório sociocultural pertinente; Clareza e originalidade, evitando generalizações;

Coesão e fluidez na construção textual;

Proposta de intervenção detalhada e viável.



Já a professora de Geografia Paula Favarato ressalta que o bom desempenho na área de Ciências Humanas depende de uma leitura atenta e de uma boa capacidade de relacionar conteúdos – especialmente nas questões multidisciplinares, que são comuns na prova.

A docente destacou alguns temas que podem cair este ano:

História - assuntos ligados à cidadania, conflitos mundiais e memória coletiva. É provável que apareçam questões sobre a História do Brasil, com foco na formação política e nas relações entre Estado e sociedade.

Geografia - temas de geopolítica, globalização, blocos econômicos e disputas territoriais. Também podem ser cobrados conteúdos sobre espaço agrário, agricultura, impactos ambientais e uso do solo, sempre com enfoque social.

Filosofia - questões que relacionam ideias de pensadores clássicos — como Sócrates, Platão e Aristóteles — e modernos — como Descartes, Locke e Kant — a dilemas contemporâneos, especialmente sobre ética, política e liberdade.

Sociologia - assuntos como Estado, cidadania, instituições políticas, desigualdade, movimentos sociais e transformações culturais costumam aparecer com destaque. O avanço social, frequentemente, serve de pano de fundo para as questões.

