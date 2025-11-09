Dia de Enem para 85 mil no ES: veja orientações e trânsito na Grande Vitória

Estagiária / [email protected]
Estagiário / [email protected]
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:34
Mais de 85 mil candidatos no Espírito Santo estão inscritos para participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9). Os portões nos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. A prova terá início às 13h30 e se encerrará às 19h, com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação.
Uma das novidades desta edição foi a inscrição pré-preenchida para 34.535 estudantes concluintes da rede pública estadual, dos quais 27.701 confirmaram participação — o que representa 80,21%. No Espírito Santo, o exame conta com 50.540 candidatos isentos e 35.380 pagantes. Entre os estados com maior número de inscritos estão São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).
Informações gerais
Os estudantes que participarão do Enem nos dias 9 e 16 terão gratuidade no transporte público para o local de prova na Grande Vitória. A medida será válida para todos os candidatos que têm o cartão de estudante do GVBus.
A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também anunciou que vai disponibilizar ônibus extras nos terminais de ônibus do sistema Transcol para os próximos dois domingos (9 e 16). Ao todo, 12 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda.
Os ônibus extras ficarão distribuídos da seguinte forma nos terminais:
Com o aumento do fluxo de carros e transportes no período de abertura e fechamento dos portões, entre 12h e 13h, as prefeituras dos municípios da Grande Vitória já começaram a se organizar para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos participantes do Enem.
A Prefeitura de Vitória determinou que as ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória não serão montadas nos dias das provas. Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.
Em Vila Velha, as medidas serão parecidas. Não haverá interdição no trânsito, porém a rua de lazer na Praia de Itaparica não funcionará no dia. Já na Serra e em Cariacica, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo, mas sem grandes mudanças no fluxo do tráfego.
Depois de um ano de estudos, o grande dia chegou – e qualquer descuido pode resultar em eliminação. Mais do que dominar o conteúdo, é fundamental conhecer e respeitar as regras. Durante a prova, é proibido:
Também não é permitido:
Ao entrar na sala, todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope porta-objetos, incluindo celular (desligado), relógio, chaves, óculos escuros, boné, lápis, borracha e régua. Caso o celular toque, vibre ou apite, mesmo dentro do envelope, o candidato será eliminado. Haverá revista eletrônica e vistoria dos lanches. Recusar-se a participar desses procedimentos sem justificativa também pode causar eliminação. E atenção: sem documento oficial com foto, o candidato não faz a prova.
Para ajudar os estudantes a enfrentarem o momento de tensão do Enem, professores de diferentes áreas destacam estratégias que podem fazer a diferença no resultado final.
A professora de Português do Gama Pré-Vestibular, Kátia Giesen, reforça que o sucesso na prova de Linguagens depende muito mais da interpretação de texto do que da memorização de regras gramaticais. Segundo ela, o Enem costuma apresentar uma grande variedade de gêneros textuais – como poemas, notícias, tirinhas, memes e propagandas –, exigindo do candidato atenção à leitura e à compreensão textual.
Principais dicas da professora Kátia Giesen:
Na Redação, a professora Jô Kutz lembra que o segredo para atingir uma nota acima de 900 pontos está em dominar as cinco competências avaliadas pelo exame. Para ela, o mais importante é que o candidato conheça repertórios socioculturais relevantes e variados, abrangendo temas como saúde, trabalho, meio ambiente, cidadania e tecnologia.
Dicas da professora Jô Kutz para a redação:
Já a professora de Geografia Paula Favarato ressalta que o bom desempenho na área de Ciências Humanas depende de uma leitura atenta e de uma boa capacidade de relacionar conteúdos – especialmente nas questões multidisciplinares, que são comuns na prova.
A docente destacou alguns temas que podem cair este ano:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o