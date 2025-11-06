Enem 2025: confira cinco dicas para buscar a nota mil na redação

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:36
Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) batendo à porta, já a partir do próximo domingo (9) a professora do Gama Pré-Vestibular Jô Kutz lembra que o segredo para conquistar a tão sonhada faixa acima dos 900 pontos na redação está em dominar as cinco competências do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para isso, é preciso treinar com estratégia e foco. No vídeo acima, ela apresenta cinco dicas essenciais para quem quer transformar boas ideias em uma redação nota mil. Veja as dicas a seguir:
Tenha repertório sociocultural relevante
Não basta citar referências famosas. É preciso fazer o repertório dialogar com o tema. Use alusões históricas, literárias ou contemporâneas de maneira pertinente. Isso mostra domínio de conteúdo e dá peso aos argumentos.
Clareza e originalidade
Evite clichês e generalizações. Aposte em argumentos fortes e diretos, mostrando autoria e criatividade. Um texto claro, coeso e original é sempre valorizado pelos corretores.
Coesão e fluidez
A redação deve ser um texto contínuo e conectado. As ideias precisam fluir naturalmente, com progressão lógica entre os parágrafos. Conectivos e boa organização garantem que o leitor acompanhe o raciocínio sem tropeços.
Proposta de intervenção detalhada
A Competência 5 avalia se o estudante apresenta uma solução viável para o problema discutido. Lembre-se do checklist: agente + ação + meio + efeito. E, claro, respeite os direitos humanos em todas as propostas.
Domínio da norma culta
Erros de ortografia, gramática e concordância comprometem a nota. Então, revise seu texto com atenção para identificar falhas. Dica extra: a prática leva à nota 900+. Faça redações explorando temas variados (cidadania, tecnologia, saúde etc.) para ampliar seu repertório. Use os textos de apoio apenas como referência, nunca como cópia.
