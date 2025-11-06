Momentos finais!

Enem 2025: confira cinco dicas para buscar a nota mil na redação

Professora destaca repertório sociocultural, clareza textual e proposta de intervenção como pontos-chaves para alcançar boa pontuação no exame

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) batendo à porta, já a partir do próximo domingo (9) a professora do Gama Pré-Vestibular Jô Kutz lembra que o segredo para conquistar a tão sonhada faixa acima dos 900 pontos na redação está em dominar as cinco competências do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para isso, é preciso treinar com estratégia e foco. No vídeo acima, ela apresenta cinco dicas essenciais para quem quer transformar boas ideias em uma redação nota mil. Veja as dicas a seguir: