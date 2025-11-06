Home
>
Enem
>
Enem 2025: confira cinco dicas para buscar a nota mil na redação

Enem 2025: confira cinco dicas para buscar a nota mil na redação

Professora destaca repertório sociocultural, clareza textual e proposta de intervenção como pontos-chaves para alcançar boa pontuação no exame

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:36

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) batendo à porta, já a partir do próximo domingo (9) a professora do Gama Pré-Vestibular Jô Kutz lembra que o segredo para conquistar a tão sonhada faixa acima dos 900 pontos na redação está em dominar as cinco competências do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para isso, é preciso treinar com estratégia e foco. No vídeo acima, ela apresenta cinco dicas essenciais para quem quer transformar boas ideias em uma redação nota mil. Veja as dicas a seguir:

Recomendado para você

Professora destaca repertório sociocultural, clareza textual e proposta de intervenção como pontos-chaves para alcançar boa pontuação no exame

Enem 2025: confira cinco dicas para buscar a nota mil na redação

Enem na Mira, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, traz aula focada em técnicas de escrita e estrutura textual, a partir das 19h30

Enem 2025: A Gazeta transmite live com dicas para redação nesta quinta (6)

O primeiro dia do exame é no próximo domingo (9), com as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação

Enem 2025: teste conhecimentos em Língua Portuguesa e Literatura

  • 01

    Tenha repertório sociocultural relevante

    Não basta citar referências famosas. É preciso fazer o repertório dialogar com o tema. Use alusões históricas, literárias ou contemporâneas de maneira pertinente. Isso mostra domínio de conteúdo e dá peso aos argumentos.

  • 02

    Clareza e originalidade

    Evite clichês e generalizações. Aposte em argumentos fortes e diretos, mostrando autoria e criatividade. Um texto claro, coeso e original é sempre valorizado pelos corretores.

  • 03

    Coesão e fluidez

    A redação deve ser um texto contínuo e conectado. As ideias precisam fluir naturalmente, com progressão lógica entre os parágrafos. Conectivos e boa organização garantem que o leitor acompanhe o raciocínio sem tropeços.

  • 04

    Proposta de intervenção detalhada

    A Competência 5 avalia se o estudante apresenta uma solução viável para o problema discutido. Lembre-se do checklist: agente + ação + meio + efeito. E, claro, respeite os direitos humanos em todas as propostas.

  • 05

    Domínio da norma culta

    Erros de ortografia, gramática e concordância comprometem a nota. Então, revise seu texto com atenção para identificar falhas. Dica extra: a prática leva à nota 900+. Faça redações explorando temas variados (cidadania, tecnologia, saúde etc.) para ampliar seu repertório. Use os textos de apoio apenas como referência, nunca como cópia.

VEJA MAIS CONTEÚDOS SOBRE O ENEM

Enem 2025: confira 5 dicas para se dar bem nas questões de Linguagens

Enem 2025: História é destaque na 3ª live com transmissão em A Gazeta

Enem 2025: reveja aula de revisão com questões de Geografia

Enem 2025: reveja live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Sisu 2026: nova regra permite uso da melhor nota das 3 últimas edições do Enem

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Vídeo Redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais