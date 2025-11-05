Home
Enem 2025: confira 5 dicas para se dar bem nas questões de Linguagens

Professora ressalta que compreender os textos e identificar intenções comunicativas é essencial para se sair bem na prova

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:40

No próximo domingo (9), estudantes de todo o país enfrentam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a avaliação se aproximando, a professora de português do Gama Pré-Vestibular, Kátia Giesen, reforçou que o sucesso na prova de Linguagens depende muito mais da interpretação do que da memorização de regras. No vídeo acima, reunimos as principais dicas da especialista para quem quer garantir um bom desempenho na avaliação.

  • 01

    Domine os gêneros textuais

    O Enem adora variar os tipos de texto – poemas, notícias, tirinhas, memes, propagandas – e todos exigem leitura atenta. É importante ficar ligado em três pontos: qual é o tipo de texto, qual é a intenção do autor e para quem ele está se comunicando. Esses quesitos são fundamentais para compreender as perguntas de interpretação.

  • 02

    Revise as funções da linguagem

    Saber identificar se o texto é emotivo, apelativo ou referencial ajuda a perceber o tom e o objetivo da mensagem. Pergunte-se sempre: “quem fala?”, “com que finalidade?” e “com que efeito?”.

  • 03

    Espanhol: foco na compreensão

    Desde 2009, o Enem não cobra gramática pura em espanhol. O essencial é entender o texto. Por isso: leia tirinhas e notícias em espanhol, observe as palavras em destaque que revelam o sentido e fique atento aos falsos cognatos, palavras parecidas com o português, mas com significados diferentesDica extra: transforme o estudo em diversão! Assista a filmes legendados, ouça músicas e siga páginas em espanhol para ampliar o vocabulário naturalmente.

  • 04

    Inglês: entenda o sentido global

    Assim como no espanhol, a prova de inglês do Enem quer saber se o candidato compreende o texto como um todo, não se domina as regras. Para uma boa prova: evite traduzir palavra por palavra, foque na ideia central e monte listas de vocabulário por tema (meio ambiente, tecnologia, migração etc.). Além disso, a professora destaca que quem interpreta bem em português já tem meio caminho andado no inglês.

  • 05

    Leitura crítica é tudo

    Independentemente do idioma, a chave está em ler muito, refletir sobre o conteúdo e entender as intenções do autor. O Enem valoriza quem pensa criticamente e não quem apenas decora.

