Enem 2025: História é destaque na 3ª live com transmissão em A Gazeta

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:14
A terceira live de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como foco os conteúdos de História, com a professora Grazi Menezes, nesta quarta-feira (5), a partir das 19h30. O projeto Enem na Mira”, uma parceria entre A Gazeta e o Gama Pré-Vestibular, tem o objetivo de fortalecer a preparação dos estudantes para a avaliação que começa no próximo domingo (9).
O projeto segue até o dia 14 de novembro, oferecendo dez lives de revisão com professores de diversas áreas do conhecimento. As transmissões acontecem ao vivo, sempre às 19h30, e podem ser acompanhadas gratuitamente pelo site e pelas plataformas digitais de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Na quinta-feira (6), a programação continua com uma revisão de Redação, ministrada pela professora Jô Kutz. Confira a agenda completa das próximas transmissões:
1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)
