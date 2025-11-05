Home
>
Enem
>
Enem 2025: História é destaque na 3ª live com transmissão em A Gazeta

Enem 2025: História é destaque na 3ª live com transmissão em A Gazeta

A professora Grazi Menezes conduz a revisão do conteúdo como reforço na reta final para o exame, que terá as primeiras provas no próximo domingo (9)

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:14

A terceira live de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como foco os conteúdos de História, com a professora Grazi Menezes, nesta quarta-feira (5), a partir das 19h30. O projeto Enem na Mira”, uma parceria entre A Gazeta e o Gama Pré-Vestibular, tem o objetivo de fortalecer a preparação dos estudantes para a avaliação que começa no próximo domingo (9).

Recomendado para você

A professora Grazi Menezes conduz a revisão do conteúdo como reforço na reta final para o exame, que terá as primeiras provas no próximo domingo (9)

Enem 2025: História é destaque na 3ª live com transmissão em A Gazeta

Professora Paula Favarato comandou a segunda live do projeto Enem na Mira, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular

Enem 2025: reveja aula de revisão com questões de Geografia

Veja como está sua preparação para a prova de Ciências da Natureza, que vai ser realizada em 16 de novembro

Enem 2025: teste conhecimentos em questões de Biologia e Química

O projeto segue até o dia 14 de novembro, oferecendo dez lives de revisão com professores de diversas áreas do conhecimento. As transmissões acontecem ao vivo, sempre às 19h30, e podem ser acompanhadas gratuitamente pelo site e pelas plataformas digitais de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. Na quinta-feira (6), a programação continua com uma revisão de Redação, ministrada pela professora Jô Kutz. Confira a agenda completa das próximas transmissões:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

  • 03/11- KATIA GIESEN (PORTUGUÊS) - Reveja aqui
  • 04/11 - PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA) - Reveja aqui
  • 05/11 - GRAZI MENEZES (HISTÓRIA)
  • 06/11- JÔ KUTZ (REDAÇÃO)
  • 07/11- ALYSSON GAMBARTI (SOCIOLOGIA E FILOSOFIA) 
2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)
  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA)
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

Leia mais

Imagem - Enem 2025: reveja aula de revisão com questões de Geografia

Enem 2025: reveja aula de revisão com questões de Geografia

Imagem - Enem 2025: reveja live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Enem 2025: reveja live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Imagem - Dica dos aprovados: estratégias para mandar bem no Enem

Dica dos aprovados: estratégias para mandar bem no Enem

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Curso Preparatório

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais