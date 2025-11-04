Acompanhe!

Enem 2025: A Gazeta transmite aula de revisão de Geografia nesta terça (4)

Professora Paula Favarato comanda a segunda live do projeto, com transmissão no site e nas redes sociais de A Gazeta a partir das 19h30

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:31

A maratona de revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua nesta terça-feira (4) com a aula de Geografia, ministrada pela professora Paula Favarato, dentro do projeto “Enem na Mira”, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular. A transmissão acontece ao vivo, das 19h30 às 21h, no site e nas plataformas digitais de A Gazeta.

O projeto “Enem na Mira” segue até o dia 14 de novembro, oferecendo dez lives de revisão com professores de diversas áreas do conhecimento. A aula pode ser acompanhada gratuitamente pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e do Gama Pré-Vestibular. Na quarta-feira (5), o conteúdo continua com História, ministrada pela professora Grazi Menezes. Confira a agenda completa:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

03/11- KATIA GIESEN (PORTUGUÊS) - Reveja aqui

04/11 - PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA)

- PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA) 05/11 - GRAZI MENEZES (HISTÓRIA)

- GRAZI MENEZES (HISTÓRIA) 06/11 - JÔ KUTZ (REDAÇÃO)

- JÔ KUTZ (REDAÇÃO) 07/11- ALYSSON GAMBARTI (SOCIOLOGIA E FILOSOFIA) 2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)

10/11 - BRUNO COSTA (FÍSICA)

- BRUNO COSTA (FÍSICA) 11/11 - GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA)

- GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA) 12/11 - FILIPE BARROS (QUÍMICA)

- FILIPE BARROS (QUÍMICA) 13/11 - WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)

- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA) 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

