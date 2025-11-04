Home
>
Enem
>
Enem 2025: A Gazeta transmite aula de revisão de Geografia nesta terça (4)

Enem 2025: A Gazeta transmite aula de revisão de Geografia nesta terça (4)

Professora Paula Favarato comanda a segunda live do projeto, com transmissão no site e nas redes sociais de A Gazeta a partir das 19h30

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:31

A maratona de revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua nesta terça-feira (4) com a aula de Geografia, ministrada pela professora Paula Favarato, dentro do projeto “Enem na Mira”, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular. A transmissão acontece ao vivo, das 19h30 às 21h, no site e nas plataformas digitais de A Gazeta.

Recomendado para você

Professora Paula Favarato comanda a segunda live do projeto, com transmissão no site e nas redes sociais de A Gazeta a partir das 19h30

Enem 2025: A Gazeta transmite aula de revisão de Geografia nesta terça (4)

Veja como está sua preparação para a prova de Ciências da Natureza, que vai ser realizada em 16 de novembro

Enem 2025: teste conhecimentos em questões de Biologia e Química

Aula da professora Kátia Giesen foi transmitida no site e nas redes sociais de A Gazeta; serão ao todo 10 lives até o dia 14 de novembro

Enem 2025: reveja live com dicas para prova de Língua Portuguesa

O projeto “Enem na Mira” segue até o dia 14 de novembro, oferecendo dez lives de revisão com professores de diversas áreas do conhecimento. A aula pode ser acompanhada gratuitamente pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e do Gama Pré-Vestibular. Na quarta-feira (5), o conteúdo continua com História, ministrada pela professora Grazi Menezes. Confira a agenda  completa:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)
  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA)
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

VEJA MAIS CONTEÚDOS SOBRE O ENEM

Enem 2025: reveja live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Confira as últimas provas do Enem com gabaritos e treine para a edição de 2025

'Repertório coringa' tira pontos na redação do Enem? Especialista explica

Enem: especialistas apontam conteúdos de Linguagens que merecem atenção

Dica para o Enem: qual repertório utilizar na redação?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Curso Preparatório

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais