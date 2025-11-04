Enem 2025: A Gazeta transmite aula de revisão de Geografia nesta terça (4)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:31
A maratona de revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua nesta terça-feira (4) com a aula de Geografia, ministrada pela professora Paula Favarato, dentro do projeto “Enem na Mira”, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular. A transmissão acontece ao vivo, das 19h30 às 21h, no site e nas plataformas digitais de A Gazeta.
O projeto “Enem na Mira” segue até o dia 14 de novembro, oferecendo dez lives de revisão com professores de diversas áreas do conhecimento. A aula pode ser acompanhada gratuitamente pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e do Gama Pré-Vestibular. Na quarta-feira (5), o conteúdo continua com História, ministrada pela professora Grazi Menezes. Confira a agenda completa:
1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)
