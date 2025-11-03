Enem 2025: A Gazeta transmite live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:06
A Gazeta inicia nesta segunda-feira (3) a série de lives de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transmitidas ao vivo nas plataformas digitais, das 19h30 às 21h. Em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a primeira aula do projeto “Enem na Mira” será ministrada pela professora Kátia Giesen, com foco em Português.
A abertura do projeto trará uma revisão completa de Língua Portuguesa, abordando temas recorrentes nas provas e estratégias de interpretação de texto. As transmissões seguirão até o dia 14 de novembro, reunindo professores de diferentes áreas do conhecimento para ajudar os estudantes a se prepararem para o exame.
Ao todo, serão dez lives ao longo de duas semanas, com aulas de Geografia, História, Matemática, Química, Biologia, Redação, Sociologia e Filosofia. A iniciativa tem como objetivo oferecer um reforço final aos mais de 85 mil candidatos no Espírito Santo que farão o Enem nos dias 9 e 16 de novembro.
Os interessados poderão acompanhar as transmissões gratuitamente pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e do Gama Pré-Vestibular. Confira o cronograma completo:
1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)
