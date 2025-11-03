Acompanhe nesta segunda!

Enem 2025: A Gazeta transmite live com dicas para prova de Língua Portuguesa

Aula da professora Kátia Giesen será transmitida no site e nas redes sociais de A Gazeta a partir das 19h30; serão ao todo 10 lives até o dia 14 de novembro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:06

A Gazeta inicia nesta segunda-feira (3) a série de lives de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transmitidas ao vivo nas plataformas digitais, das 19h30 às 21h. Em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a primeira aula do projeto “Enem na Mira” será ministrada pela professora Kátia Giesen, com foco em Português.

A abertura do projeto trará uma revisão completa de Língua Portuguesa, abordando temas recorrentes nas provas e estratégias de interpretação de texto. As transmissões seguirão até o dia 14 de novembro, reunindo professores de diferentes áreas do conhecimento para ajudar os estudantes a se prepararem para o exame.

Ao todo, serão dez lives ao longo de duas semanas, com aulas de Geografia, História, Matemática, Química, Biologia, Redação, Sociologia e Filosofia. A iniciativa tem como objetivo oferecer um reforço final aos mais de 85 mil candidatos no Espírito Santo que farão o Enem nos dias 9 e 16 de novembro.

Os interessados poderão acompanhar as transmissões gratuitamente pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta e do Gama Pré-Vestibular. Confira o cronograma completo:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

03/11- KATIA GIESEN (PORTUGUÊS)

04/11 - PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA)

05/11 - GRAZI MENEZES (HISTÓRIA)

06/11- JÔ KUTZ (REDAÇÃO)

07/11- ALYSSON GAMBARTI (SOCIOLOGIA E FILOSOFIA) 2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)

10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)

11/11- GUGA RIBEIRO (MATEMÁTICA)

12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)

13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)

14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta