Enem 2025: teste seus conhecimentos sobre os conceitos de Filosofia e Sociologia

Enem 2025: teste seus conhecimentos sobre os conceitos de Filosofia e Sociologia

Dentro das Ciências Humanas, os conteúdos se concentram em reflexões acerca da cidadania, cultura, ética, política e razão com base em autores clássicos e contemporâneos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:36

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma cobrar Filosofia de forma contextualizada, trazendo pensadores clássicos e contemporâneos para discutir ética, política, razão e existência. Questões interpretativas e ligadas à realidade social aparecem com frequência e exigem do candidato mais reflexão do que memorização. Relembrar as ideias de filósofos como Sócrates, Aristóteles, Kant e Marx é essencial para compreender as perguntas com profundidade.

Já em Sociologia, as perguntas buscam avaliar a capacidade do estudante de compreender as dinâmicas sociais, os papéis das instituições e os desafios da vida em sociedade. Autores como Durkheim, Weber e Marx costumam aparecer, mas também caem temas ligados à cultura, cidadania e desigualdade. Entender como a sociedade se organiza e se transforma é fundamental para interpretar as questões da prova.

Quer testar se está preparado? Responda ao quiz preparado por A Gazeta, em parceria com a Gama Pré-Vestibular, e veja como anda o seu raciocínio filosófico e sociológico para o Enem!

